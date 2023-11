Sabadell en Comú Podem reclama un allotjament per a persones sense llar

Sabadell en Comú Podem reclama més recursos per les persones sense llar de la ciutat. El grup ha presentat una moció pel proper ple municipal, coincidint amb el dia europeu de les persones sense llar, on demana que s’habiliti un espai d’allotjament estable amb atenció per a les persones que no tenen habitatge. També proposen activar ja l’Operació Fred, independentment de les temperatures. “Durant l’hivern i tot l’any, aquestes persones han de tenir una atenció constant”, demana Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem.

Els comuns aposten per desplegar el Housing First, un model d’intervenció que prioritza proporcionar un habitatge per després tractar altres problemes o necessitats de les persones sense llar, un model assistencial. Però sostenen que és un model que requereix de major inversió i, mentre no s’arriba, que s’obrin les portes d’un allotjament.”Sabadell és una de les poques grans ciutats catalanes que no tenen un allotjament estable per aquestes persones”, apunta Joan Mena.

Segons les darreres dades, a la ciutat hi viuen 180 persones en situació de sensellarisme. “El govern de Sabadell els ha de garantir una atenció integral“, demana Mena. D’altra banda, el portaveu sosté que aquesta situació “s’ha agreujat” després de la pandèmia i la inflació generalitzada i “s’ha disparat” el nombre de sensellar. D’altra banda demanda activar la taula de sensellarisme, inactiva des del 2020, on es troben les entitats del tercer sector i l’Ajuntament.