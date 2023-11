UiUPromotors, superarà els mil concerts amb Gadel, Manu Guix, Neddermann i Maria del Mar Bonet

La CavaUrpí repeteix fórmula en la temporada musical d’hivern-primavera 2024: talent local i grans noms del panorama català, seduïts pel format íntim i el tracte exquisit hoteler de la promotora cultural UiU Promotors.

Albert Pla, Judit Neddermann, Marina Rosell, Roger Mas, Maria del Mar Bonet, Lluís Coloma, Manu Guix, Elena Gadel o Andrea Motis actuaran a la sala. Alguns d’ells hi han actuat més d’una desena de vegades. Ni ells ni molt menys el públic se’n cansen. Al contrari. I aquesta temporada, tal com avança Pere Urpí, al capdavant de la sala, comptarà amb un artista internacional del jazz, com Scott Hamilton, qui acompanyarà Èlia Bastida i Joan Chamorro Trio.

Hi haurà sabadellencs: Mar Fayos, Los Watts, The New Old School, Jàzzics, Laura Obradors i Assumpta Cumí, Carles Pineda i Take Cover, amb la cantant Marta Torras. I s’hi sumaran tributs: a La Oreja de Van Gogh, Beatles, Queen, Alejandro Sanz, El Último de la Fila, Elvis Presley i Tom Jones. En clau teatral, també està prevista l’obra Red Pontiac, de Pere Riera, protagonitzada per Elisenda Gutés i Dolors Boada, amb direcció d’Esteve Gorina.

Serà una temporada especial, ja que UiU Promotors celebrarà el concert número 1.000 en els seus 12 anys de vida de programació per tota Catalunya, però especialment per Sabadell. “El públic ens respon sempre i això ens faculta a perseverar”, conclou Urpí.