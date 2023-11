La Puríssima ja prepara Nadal: “Cap infant es quedarà sense joguina”

La Comissió de Joguines de la parròquia de la Puríssima ja es prepara per a Nadal. Un any més amb un gran repte al davant, que cap infant es quedi sense joguina. Per aconseguir-ho disposen d’un gran equip i amb la incombustible Rosa Puig al capdavant.

“Ens organitzem per oferir les millors joguines possibles”, explica Puig, ja que la intenció és “que tothom trobi la joguina ideal per Nadal”. Amb uns preus molt assequibles la parada ha reunit enguany mig miler de joguines. Totes elles amb una característica especial concreta: ja han estat estrenades i es converteixen en objectes de segona mà. És per això que es recullen i seleccionen només les que estan en millors condicions.”Aquest any tenim molts jocs de taula, però també pilotes, nines… Hi ha de tot i per tots els gustos”, comenta Puig amb satisfacció.

Tots els guanys de la comissió s’envien al mossèn i aquests els deriva a Càritas. “A tothom li agrada estrenar una joguina nova per Nadal i aquest és el nostre objectiu, fer feliç a la canalla”, afegeix. Tant per Puig com per la resta de voluntaris la cooperació de la gent és essencial: “Tant els que ens cedeixen joguines, com els que compren ens ajuden moltíssim i fan felices a moltes persones”, asseguren els membres de l’equip.