La Fira de Santa Llúcia ja brilla

Les celebracions de Nadal d’enguany ja han començat. Sabadell ja brilla i ho fa amb l’encesa de llums, el calendari d’advent, els pessebres i la fira de Santa Llúcia. Ens centrem, però, en aquesta última i en tot el que ofereix a la ciutat. I és que, un Nadal més la plaça del Doctor Robert s’ha convertit en l’epicentre de les compres nadalenques.

Siguin avets, tions, caganers o figures del pessebre els sabadellencs hi poden trobar de tot. La fira ja és tota una tradició, per aquest motiu durant tot el dia s’hi pot veure una gran gentada comprant-hi o, simplement, visitant l’espai. Cadascú busca alguna cosa en concret, aquell petit detall per fer més màgic Nadal. Per conèixer les seves impressions hem parlat amb botiguers i compradors.

“Des de divendres estem tenint molt moviment”, explica Carme Fernández, de Pessebres Lladó. Per la botiguera un factor clau per l’èxit de la fira és la decoració: “El Nadal a Sabadell és màgic i crida molt l’atenció, està tot molt maco i la ubicació actual ens fa més visibles”. Un altre aspecte que destaca és la figura del Llaminer: “És un personatge que genera un gran reclam, a nosaltres ens encanta i ajuda a que la fira i la ciutat tinguin moltes més visites”, opina. Fernández és conscient que els temps canvien, però assegura que la gent continua gaudint amb les paradetes: “Ara la gent potser compra menys. Així i tot, la tradició i la il·lusió nadalenca es manté”. Pel que fa a l’objecte més buscat ho té ben clar. “El caganer continua sent l’estrella indiscutible, tothom en vol i cada any en volen de personatges més diversos”, afegeix.

Una altra perspectiva és la d’Aurora Redondo, qui ha vingut acompanyada del seu net Xavi. “Sempre venim a buscar les flors de Nadal, és una tradició”, comenta. Però no només compren flors, també busquen completar el pessebre amb algunes figuretes: “Avui estem buscant els reis mags, els hem de posar perquè si no no vindran!”, exclama amb un somriure. Per Redondo visitar la fira és una gran afició i ho sol fer sovint: “És un espai acollidor, tendre i fa Nadal, ens encanta venir a passar la tarda i impregnar-nos d’esperit nadalenc”, rebla.

Per acabar trobem Òscar Carbó, qui ha vingut amb tota la família. “Venim per figuretes, però en general ens agrada tot i sempre acaba caient algun capritx que no estava previst” confessa. Carbó és client habitual i té molt clar quines són les seves figuretes preferides: “M’agraden molt les clàssiques, perquè estan fetes a mà i això ho fa més màgic”. En el seu cas és un gran amant de Nadal, esperit que ha heretat el seu fill: “A casa som molt nadalencs, al petit li surt sol. Si fos per ell, ja faria un mes que tindríem la decoració nadalenca a casa”, assegura amb satisfacció.