FOTOS | L’Acadèmia Catòlica estrena la tradicional mostra de pessebres

L’Acadèmia Catòlica ja ha arrencat la seva activitat nadalenca. Com cada any, l’entitat ha presentat els seus pessebres. Concretament, un total de 40 diorames de tres mides diferents. A més a més, aquest 2023 han incorporat una novetat una pantalla a la façana de l’edifici que permet veure l’exposició des del carrer.

El nou element és una col·laboració entre l’Acadèmia i l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell. Durant Nadal servirà per promocionar l’exposició i la resta de l’any serà utilitzada per anunciar les activitats del centre. Així ho ha anunciat el president de l’Acadèmia, Ramon Graells, qui també ha destacat la importància dels pessebres: “L’exposició és única a la ciutat i al país, durant tots aquests anys hem fet 2.000 diorames i és tot un mèrit perquè hem aconseguit innovar sense perdre la tradició”.

Pel president dels pessebristes, Francesc Bartolomé, s’ha mostrat molt satisfet per la nova edició i els treballs mostrats. Principalment, un diorama 3D molt especial que es pot trobar just a l’entrada: “És el pessebre d’en Joan Alay, un petit homenatge pòstum que li hem volgut dedicar”. La preparació dels pessebres va començar fa 3 mesos i per Bartolomé ha culminat amb un resultat molt satisfactori: “És una feinada impressionant en la qual s’aporten moltíssims detalls i que conviden a somiar amb la nit de Reis”.

La mostra de pessebres ha començat aquest dissabte 25 i es podrà gaudir fins passat el dia de Reis.

Fotos David Chao