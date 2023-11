La Setmana del Llibre es consolida arribant als 600 participants

La segona edició de la Setmana del Llibre s’acosta al final. Enguany més gran i millor. I és que durant aquests dies hi han participat un total de 600 assistents. També ho han fet periodistes, experts i autors/es, els grans protagonistes de la cita. Després de dies intensos- amb 23 debats, actes i espectacles– la cita ha organitzat una signatura de llibres com a colofó final de les jornades. D’aquesta manera, aquest diumenge al davant del Casal Pere Quart s’ha col·locat una gran carpa per interactuar amb 46 d’escriptors/es sabadellencs, una part dels 56 en total que han participat en el conjunt de l’esdeveniment.

Gran satisfacció

L’aposta literària va sorgir entre el regidor de cultura, Carles de la Rosa i la periodista Montse Barderi. Tots dos l’han impulsat i promocionat, per aquest motiu el creixement de la segona edició els ha omplert d’orgull. “Hem pogut comprovar que la ciutadania té interès i també hem establert una millor comunicació amb els autors/es”, ha assegurat de la Rosa. El regidor s’ha mostrat molt satisfet i confia en el fet que la cita es consolidi. “Ja pensem en la de 2024, molt important perquè coincidirà amb la condició de Capital de la Cultura Catalana”, ha comentat. Per aquest motiu, segons de la Rosa, la 3a edició de la Setmana es preveu “més reeixida”, perquè com ha reblat l’objectiu és que l’esdeveniment “es consolidi i converteixi en un imprescindible absolut de les lletres i cultura sabadellenques”.

En el cas de Barderi, la periodista ha valorat amb orgull els actes. “Cal reivindicar el fet que és l’única fira literària que promociona íntegrament els autors/es locals”, ja que “és una oportunitat de conèixer escriptors/es més famosos, però també de descobrir-ne altres de més petits i que entre ells també puguin crear comunitat”. Per Barderi el fet que el projecte s’estigui consolidant és una gran notícia: “Hi havia una necessitat de destacar els prop de 200 autors/es censats que tenim a la ciutat, tots ells demandaven i mereixien ser molt més reconeguts”.

Una passió

Pel que fa a la signatura de llibres, aquesta ha permès descobrir noves propostes i autors/es. Tots els participants s’han mostrat molt agraïts per l’oportunitat rebuda i han pogut presentar les seves creacions. És el cas d’Agustí Bartolomé, Edu Beltrán, Miguel Ángel Flores i Goretti Pérez, alguns dels autors presents a la firma.

Per Bartolomé l’esdeveniment és “una aposta que ens ajuda i ens fa sentir valorats”. El que més destaca és la igualtat d’oportunitats que ofereix la cita “ens permet obtenir una promoció que de normal no tenim i un contacte directe amb els lectors que valorem moltíssim”. En el cas de Beltrán, la d’enguany és la seva primera participació en la cita. “Representa tot un luxe, estic molt agraïda i contenta per presentar la meva obra i també poder conèixer altres autors locals”, ha afirmat. Segons la seva opinió la Setmana del Llibre i el seu format “aconsegueix que et sentis valorat, en una professió com aquesta és molt important”.

“Ser escriptor no és fàcil, però ho fem per passió”, ha destacat Flores. Per ell el fet de “poder compartir idees i projectes amb altres autors” és un dels punts clau de la Setmana. Respecte a Pérez, l’escriptora ha expressat que “aspirem a viure de la nostra feina així que actes com aquest són un primer pas per adquirir reconeixement”.

Pel que fa al futur de la lectura els 4 autors ho tenen clar, “esdeveniments com aquests reafirmen la nostra feina i ens demostra que encara hi ha passió per la lectura”, han afirmat.