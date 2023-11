Reclamen més espais per als gossos a Sabadell

Al cens de Sabadell consten més de 10.800 gossos. La Policia Municipal es mira ara de més a prop els seus propietaris i destina patrulles a castigar l’incivisme a cop de multa. Qui no reculli les deposicions dels animals, netegi les seves miccions o no el porti lligat es pot enfrontar a una sanció econòmica d’entre 100 i 400 euros. La normativa no és nova, però l’Ajuntament és ara més estricte en garantir la seva aplicació. Davant de l’enduriment del control, propietaris de gossos també reclamen més espais i àrees a Sabadell destinats al gaudi d’aquests animals.

A la ciutat hi ha més de 10.800 gossos i 13 àrees d’esbarjo per a gossos –deu pipicans i quatre zones d’espai obert i compartit–. “Falten espais pensats per a gossos. S’ha de controlar, s’ha de regular, però també donar opcions i més alternatives”, considera Alba Bernabeu, des de Brigada Animal Sabadell.

Hi coincideix Sílvia Carbonell, des de l’associació Propietaris de Gossos. “Es torna a posar el focus en multar i no en pensar nous espais. El Centre de Sabadell no té cap zona per aquests animals”, exposa. “Han de tenir espai on puguin jugar i socialitzar”, afegeix. Les dues entitats coincideixen en la necessitat d’habilitar més zones. I ho reclamaran al nou govern de Marta Farrés.

On es troben les àrees de gossos?

A Sabadell, els gossos poden caminar deslligats a onze barris. Al nord, tenen el seu propi espai a la Plana del Pintor (Parc del Nord) i a la Roureda (Parc de la Romeua). Aquest punt és un espai compartit, on els animals poden jugar deslligats en una zona on també circulen vianants.

També a Can Puiggener (Parc de la Clota), a la llera del riu Ripoll, els gossos poden anar al seu aire. A la Creu Alta els gossos troben el seu racó al pipicà del parc del Taulí. A la zona oest, hi ha àrees de gossos a Can Gambús (carrer del Regne Unit i Hongria i al parc de Can Gambús), a Gràcia (carrer de Boccacio – carrer de Rocafort) i a Can Rull. Al Parc de Catalunya els animals disposen d’una zona oberta on també poden passejar sense anar lligats, com a la Ronda d’Orient del barri de Covadonga.

També a Torre-romeu i a Campoamor hi ha un pipicà. “Al Centre hi ha molta pressió demogràfica i, en canvi, no hi ha zones habilitades per als gossos”, apunten des de Brigada Animal. Tampoc a Can Llong, un barri nou de Sabadell.

Les entitats creuen que no és necessari construir nous espais, sinó habilitar-ne zones d’espai compartit. És a dir, espais on els gossos poden córrer sense corretges tot i ser un espai obert a vianants. “El que s’ha de promoure és espais d’ús compartit amb horari per poder deslligar gossos”, proposa Alba Bernabeu.

Segons l’ordenança municipal actual, als espais públics es podran establir zones de lliure circulació de gossos, sempre que no siguin de raça potencialment perillosa, degudament senyalitzades, però sense que calgui un equipament específic.

Bernabeu considera que les àrees de gossos actuals no estan ben plantejades: sosté que són àrees petites on el gos pot córrer només una estona i amb uns agilities que la gent no està preparada per utilitzar. La seva proposta passa per habilitar camins on fer un recorregut amb diferents estímuls olfactius perquè els animals puguin ensumar, i altres activitats sensorials. “Al parc del Nord hi ha un espai per a gossos amb una tanca per on els animals poden treure el cap i els petits escapar-se, es pot saltar amb facilitat i no té porta de seguretat”, lamenta.

Què especifica la normativa?

La norma no ha canviat, però els agents de la Policia Municipal hi tindran un ull posat en l’incivisme. Estan prohibides les miccions a les façanes dels edificis, mobiliari urbà i les rodes dels vehicles.

És per això que, si un animal hi fa les seves necessitats, el propietari ho haurà de netejar i dur un bidó d’aigua per diluir les miccions. A l’espai públic, els gossos no poden anar deslligats i han de dur també una placa d’identificació que permeti la localització del titular.