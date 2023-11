Expedició medicoquirúrgica als camps de refugiats sahrauís: “La situació s’ha agreujat amb la pandèmia”

“L’indret està més devastat i hi hem trobat més pobresa”. Així de contundent s’ha mostrat aquest dimarts Adrián Ranera, pediatra de l’hospital Parc Taulí i un dels integrants de la comissió medicoquirúrgica que va viatjar al llarg de la primera meitat d’aquest novembre als camps de refugiats sahrauís. L’expedició, formada per professionals mèdiques i joves dels àmbits socioeducatiu, artístic i audiovisual, van tornar el passat 14 de novembre després d’un viatge –en el marc de l’Agermanament de Sabadell amb l’Argub– que ha evidenciat una falta de recursos humans i de dispositius mèdics per atendre les necessitats creixents dels en el campament de Tindouf.

En total, el grup desplaçat ha realitzat 53 intervencions quirúrgiques, amb 280 infants atesos. Enguany, la visita ha servit també per adoptar noves accions, amb la salut mental i la perspectiva de gènere com a elements integrats al tradicional viatge. En aquest sentit, Silvia Mestres, coordinadora de l’agermanament i representant de l’ONGD sabadellenca Taller d’Art, Cultura i Creació TACC, ha destacat també que cal formació dels professionals de l’indret per garantir una cobertura sociosanitària molt més efectiva. De fet, Ranera ha afegit que continua existint una manca de condicions higièniques i problemes de malnutrició, que han augmentat després de l’esclat de la pandèmia del coronavirus.

Activitats artístiques amb retorn a la ciutadania

La delegació també ha estat formada per una desena de joves participants dels Camps de solidaritat de les quals dues estan vinculades a l’Escola d’Art i Disseny Illa i quatre més són estudiants a l’Escola de Mitjans Audiovisuals. Així, la seva presència a l’indret ha servit per desenvolupar activitats de dinamització adreçades a infants i joves, amb la comunicació, l’art i l’esport com a fils conductors.

La comissió, per exemple, ha desenvolupat un curt audiovisual en col·laboració amb l’alumnat de l’Escola de Formació Audiovisual Aidin Kaid Saleh, amb formació tècnica en diferents àmbits vinculades a visites a la ràdio o televisió de la República Àrab Sahrauí Democràtica. Tot plegat, ha remarcat Mestres, amb l’objectiu que l’estada generi un retorn social a la ciutadania i es fomentin actes comunitaris.

Diferents especialistes

La comissió ha estat formada per 13 professionals de l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital del Mar, en col·laboració amb d’altres provinents de Jaén i Granada, d’àmbits com la pediatria, la cirurgia, la infermeria quirúrgica, la radiologia, l’anestèsia i la psicologia. L’equip mèdic ha tancat la dotzena edició de la baixada amb intervencions vinculades a casos de gastroenteritis, malalties infeccioses i respiratòries o a l’extracció de pedres a la vesícula, en operacions realitzades a l’hospital de Boula després de la detecció de més de 200 pacients a les diferents wilayes.

Un dels casos, han destacat en la presentació d’aquest dimarts a l’Ajuntament de Sabadell, ha estat l’atenció a la Casa Paradiso de Rosanna Berini, on resideixen nens amb paràlisi cerebral. La comissió també ha aportat medicació i material proveït per la Farmamundi als diferents hospitals i dispensaris dels campaments.

Els dos representants han apuntat que no s’han pogut desenvolupar totes les tasques, tot i que han tancat l’estada amb una valoració positiva, tant des del punt de vista professional com des d’un vessant personal, amb una experiència enriquidora.

La regidora de Drets Civils, Silvia Garcia -també present en la roda de premsa-, ha reiterat el compromís de Sabadell amb els drets humans, en un projecte d’agermanament que compleix 35 anys. En aquesta línia, ha apuntat que el pròxim 14 de desembre es preveuen actes especials per commemorar el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans a l’Assemblea General de les Nacions Unides.