Dacia escull un concessionari de Movento per a la presentació de la nova imatge corporativa

Dacia ha presentat aquest dimarts, per primera vegada a Catalunya, el seu ambiciós pla de transformació i nova imatge corporativa. L’esdeveniment s’ha desenvolupat amb col·laboració amb la divisió de l’empresa sabadellenca Movento, del grup Moventia. L’elecció del concessionari Movento Auser Dacia Terrassa com escenari d’aquesta presentació subratlla la importància estratègica de la ciutat egarenca.

Els principals assistents a aquest esdeveniment han estat Fernando Vara, director de Postvenda i Qualitat de Dacia Espanya; Miquel Martí Pierre, CEO de Movento; i Miquel Martí Escursell, president de Moventia. L’acte ha comptat també amb la presència de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i el tinent d’alcalde Xavier Cardona. La rellevància d’aquesta presentació s’ha vist recolzada per la participació, també, de representants de la Cambra de Comerç de Terrassa, Pimec i Cecot, consolidant així la importància de la iniciativa de Dacia en aquesta fase clau del seu desenvolupament.

Avui dia, Dacia s’ha aconseguit situar-se ja en la quarta posició en el mercat de particulars a Espanya, amb 24.038 unitats comercialitzades, durant els primers deu mesos de 2023. Així mateix, el Dacia Sandero és el vehicle més venut a particulars en aquest any, i continua sent el líder del mercat espanyol des de fa més de deu anys. “Avui és un dia molt important per a Movento, perquè tenim l’oportunitat de presentar la nova imatge de marca de Dacia a Catalunya, dins el que denominem la ciutat de l’automòbil del grup Movento a Terrassa i on tenim representades a totes les nostres marques. Avui, arribem al 40% de la quota del mercat de vehicles en aquesta ciutat, mostra de compromís cap a Terrassa i amb el sector de l’automoció en aquesta província”, ha explicat Miquel Martí Pierre.