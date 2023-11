FOTOS | Així és el Vapor Pissit per dins

El Vapor Pissit serà un element més del futur Museu de Sabadell que el Govern està confeccionant, tal com ha desgranat en les últimes setmanes. Formarà part d’aquest equipament que tindrà diverses seus, amb la principal al Museu del Gas. Al Pissit hi haurà l’exposició de maquinària tèxtil i alguns teixits de l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil’s). Abans, però, s’haurà de rehabilitar i adequar l’espai interior, per la qual cosa no s’espera que el Pissit obri al públic abans de 2026.

Aquest dilluns, membres del Govern, representants de Tèxtil’s, tècnics municipals i periodistes han pogut accedir al Pissit, una de les principals icones del passat industrial tèxtil que queda a la ciutat, que és de propietat municipal i està protegit arquitectònicament pel propi consistori. El vapor està situat al carrer d’Alemanya, 6 (Centre).