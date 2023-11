Maquinària tèxtil i oficines municipals: Sabadell defineix el futur del Vapor Pissit

El futur del Vapor Pissit es comença a definir un cop ja han acabat les obres de rehabilitació de la nau est. L’Ajuntament ha presentat aquest dimarts el projecte de futur d’aquest edifici històric, i passa per destinar-lo a ser un espai d’exposició del passat tèxtil de la ciutat, combinat amb oficines municipals. El Govern celebra haver arribat a un acord amb l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil’s), gràcies als quals es podran exposar màquines i teixits. El Pissit formarà part del nou museu d’història, del tèxtil i el disseny de Sabadell, que tindrà la seu central al Museu del Gas i es complementarà amb altres espais com el Vapor Pissit. Ara queda rehabilitar i adequar l’interior de les naus, la qual cosa es preveu treballar durant el 2024 i executar entre 2025 i inici de 2026, de manera que encara queden dos anys com a mínim perquè aquest antic vapor torni a obrir al públic. Entre la inversió ja feta més la que es preveu, el consistori preveu que en total haurà destinat prop de 5 milions d’euros al Vapor Pissit.

L’alcaldessa, Marta Farrés, assegura que “hem arribat a bon port” i afegeix que “ens semblava de justícia donar resposta a un sentiment que hi havia a la ciutat”. Farrés ha apuntat que l’equipament es convertirà en un “museu dinàmic, interactiu, del s. XXI i adaptar a les noves tecnologies”, on hi pugui haver diverses exposicions.

El Pissit està situat al carrer d’Alemanya, 6 (Centre), i compta amb dues naus separades per un pati interior. La nau est -de planta baixa- es destinarà a oficines municipals, així com la primera planta de la nau oest. No s’ha decidit quines àrees o departaments hi aniran a treballar, s’està estudiant, però es calcula que fins a 170 persones podrien tenir el seu lloc de treball en aquest edifici.

La maquinària tèxtil s’exposarà a la planta baixa de la nau oest, que té façana al carrer del sol. La joia de la corona són les dues selfactines de grans dimensions, a les quals s’afegiran altres peces seleccionades que ara estan emmagatzemades a la nau municipal del carrer dels Cellers (Gràcia), i on no es poden visitar. Tant aquesta màquina com les altres es restauraran per exposar-les. I part del mostrari tèxtil de l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil s’exposarà a la planta baixa d’aquesta nau, de dimensions més reduïdes.