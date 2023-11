El director de l’I3PT, Lluís Blanch, s’integra al Consell per a la Recerca i la Innovació

El Ple del Parlament va aprovar a principis de novembre la designació de set nous membres del Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT), l’òrgan consultiu del Govern per prendre les grans decisions estratègiques en aquests àmbits. Aquests nomenaments se sumen als set ja designats directament per part del Govern el passat mes de juliol i permeten continuar desplegant la Llei de la ciència de Catalunya (LCC), aprovada el desembre de 2022.

Un dels noms que han passat a formar part de l’òrgan és Lluís Blanch Torra, doctor en Medicina i director de Recerca i Innovació del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, a l’I3PT. Així, Blanch s’integra en un equip en què també s’hi van sumar sis professionals més. Són: Nora Ventosa Rull, enginyera química i professora d’investigació de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC); Joan Elias García, catedràtic de Matemàtiques i exrector de la Universitat de Barcelona (UB); Nuria Montserrat Pulido, biòloga i professora d’investigadora ICREA de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Xavier Ferràs Hernández, enginyer de Telecomunicacions i professor d’Economia (Esade-URL); Lluís Torner, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, i doctor i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya; i Anna Maria Pla, doctora en Dret i professora de la Universitat de Girona (UdG).