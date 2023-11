Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Els equipaments i espais de Sabadell, en la primera plana informativa en les últimes hores. Un d’ells és el Vapor Pissit, de qui es va definint el futur.

L’Ajuntament ha presentat aquest dimarts el projecte de futur d’aquest edifici històric, i passa per destinar-lo a ser un espai d’exposició del passat tèxtil de la ciutat, combinat amb oficines municipals. El Govern celebra haver arribat a un acord amb l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil’s), gràcies als quals es podran exposar màquines i teixits. El Pissit formarà part del nou Museu de Sabadell, que tindrà la seu central al Museu del Gas i es complementarà amb altres espais com el Vapor Pissit.

El riu Ripoll i el seu entorn ha estat sempre lligat al desenvolupament econòmic i industrial de Sabadell. Amb el pas dels anys, però, l’espai ha anat perdent pes i, actualment, són poques les empreses que s’hi mantenen. Per aquest motiu ja fa anys que es planteja una reconversió per recuperar aquest pol industrial. Parlem amb les parts implicades per conèixer en quin estat es troben els plans de desenvolupament.

Tota la vida havia sentit com deien que el seu avi s’assemblava a l’actor nord-americà Bob Hope, que el seu oncle Joan era pastat a Orson Welles i que el seu pare tenia una retirada al cantautor Raimon. A partir d’aquí a l’interior de Joaquim Herrero (1968) va néixer una obsessió rara. O una “habilitat en la detecció de semblances”, que en diu ell. “Porto tota la vida veient dobles arreu”, comenta.

Festa grossa a la ciutat. L’àvia de la comarca lleonesa del Bierzo, Felicitas Esteban, coneguda popularment com “l’àvia del Bierzo”, ha fet 110 anys i ho ha celebrat recentment a Sabadell, on viu des de fa temps amb el seu fill Antonio, de 72 anys. La dona va néixer el 1913 a Sejas de Sanabria, al municipi de Manzanal de los Infantes.

Primera baixa confirmada. El jove central Biel Farrés (21 anys) deixa la disciplina del Centre d’Esports sense haver jugat ni un minut. Aquest dimarts, el jugador s’ha acomiadat dels seus companys i personal del club després de l’acord entre el Sabadell i el Girona per rescindir la cessió pactada a l’estiu.