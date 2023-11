El Carter Reial es prepara per aterrar a Sabadell: on puc entregar la carta?

Entrem en l’últim mes de l’any i cada vegada som més a prop d’una de les cites més esperades pels infants de Sabadell: l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat. Els carrers ja s’il·luminen cada tarda per guiar Ses Majestats perquè puguin arribar el pròxim 5 de gener carregats de regals per a tothom. Abans, però, els seus enviats ja s’han instal·lat en diversos punts per escoltar les peticions dels més petits.

🎄#NadalSabadell 💌Vine a entregar la teva carta al Carter Reial del Trenet 🚂 del Parc de Catalunya!

📆Del 27 de desembre al 4 de gener ℹ️Tota la informació a https://t.co/EhOGoHuyT9#ElNadalqueSomies 🎄 #ViuelNadal #CiutatdelNadal #Nadal pic.twitter.com/wkoFKne7L2 — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) November 30, 2023

A partir del 27 de desembre, el Carter Reial a Sabadell recollirà les cartes dels infants a l’Estació del Trenet del Parc de Catalunya, on s’ubicarà fins al dia abans de la cita més especial. L’activitat d’aquestes figures imprescindibles del Nadal s’intensificarà en els primers dies del 2024, amb presència en tots els barris.

A partir del 26 de desembre i fins al pròxim 4 de gener, a més, a la Casa Duran, amb una ambientació màgica, s’hi instal·larà el Campament Reial. Allà, l’Ambaixador Reial rebrà als infants de la ciutat per escoltar els seus desitjos.

Els detalls de la Cavalcada

Tot plegat, servirà per aplanar el camí de Ses Majestats, que recorreran els carrers de Sabadell durant la tarda del pròxim 5 de gener del 2024. Enguany, la sortida serà a la plaça de la Nova Creu, en un trajecte en sentit nord, fins a l’avinguda de Can Deu. Com cada edició nadalenca, els carrers s’ompliran de regals, color, caramels i tot de personatges per viure una jornada màgica a Sabadell.