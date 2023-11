Diari de Terrassa recull el premi a la millor publicació de premsa diària

Millor publicació de premsa diària en català. Aquesta és la distinció lliurada aquest dijous a Diari de Terrassa per l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català) en la 23a edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català.

Es tracta de l’acte institucional de referència del sector i que cada any reconeix la tasca i la trajectòria de les publicacions -en format físic i digital- dels Països Catalans. L’esdeveniment s’ha celebrat al Museu Marítim de Barcelona amb l’assistència de més de 300 persones.

Vertebració

L’editor de Diari de Terrassa i del Grup d’Edicions de Premsa Local, del qual forma part Diari de Sabadell, Marc Basté, ha agraït el guardó en nom d’aquest mitjà i “humilment, de la ciutat”, en al·lusió als missatges que ha rebut de terrassencs que senten “que han recuperat un mitjà que torna a ser rellevant i vertebra la comunitat”.

Aquesta edició de les distincions, coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat, referma que l’APPEC “segueix sent més necessària que mai en un context marcat per la censura que el govern de l’Ajuntament de Borriana, en mans de PP i Vox, va aplicar a diverses publicacions editades en català a la biblioteca municipal, però també en un moment d’emergència lingüística per la regressió del seu ús social”, indica l’APPEC.

Aquesta associació, nascuda el 1983, va constituir-se “en un període que tot just deixava enrere la censura del franquisme i en una etapa fonamental per a l’impuls de la normalització lingüística”. Ara, els valors fundacionals en defensa de les publicacions en català “continuen tenint tota la vigència”.

El president de l’associació, Germà Capdevila, ha subratllat que l’APPEC “representa l’esforç de la societat civil per bastir un sector editorial potent i representatiu de les inquietuds culturals del país”. Ha recordat que, en 40 anys de feina sostinguda i incessant, ha acompanyat les empreses editores “en el seu naixement, creixement i consolidació, i de la dotzena de publicacions inicials, avui comptem amb un centenar d’empreses que editen més de 200 revistes i mitjans digitals”.

Element indispensable

Per això, l’entitat “vetlla per tal que les administracions entenguin que les revistes són la porta d’entrada a la lectura i la cultura, i que són un element indispensable de la identitat nacional de Catalunya”. Això implica “un suport actiu que s’ha d’incrementar, ja sigui en forma d’ajuts com en la garantia de la seva presència en llocs estratègics com les biblioteques, les escoles i els equipaments culturals”.

L’APPEC ha lliurat el premi a millor publicació a Mètode, en la categoria de Revistes; a Gol Esports, en Premsa no diària; a Diari de Terrassa, en Premsa diària; i a lamira.cat, en l’apartat de Digital. La distinció a millor reportatge ha recaigut en Sàpiens per ‘Quan érem negrers’, en la categoria de Revistes. En Premsa, en El 9 Nou per ‘“a liquidació de Càrniques Ausa”, i en Digital, per Descobrir.cat per ‘Terra de mar’.

La Nit ha concedit també el premi a millor disseny editorial a Temperatura, en la categoria de Revistes; El Ripollès, en Premsa; i en Digital, a Nació Polis (mitjà que pertany també al Grup d’Edicions de Premsa Local). A més, Catarsi, en la categoria de Revistes, i Som Rurals, en Premsa, han guanyat el premi a millor portada, una decisió presa a través de votació popular. En les distincions a trajectòries, en l’esdeveniment s’ha homenatjat Món Econòmic pel seu 25è aniversari. També la companyia teatral Dagoll Dagom, Plataforma per la Llengua i el pòdcast Gent de Merda “pel seu compromís amb la llengua”.