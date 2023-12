Jordi Bransuela ja té una penya arlequinada

En un acte celebrat ahir a la tarda a les instal·lacions de l’antiga Penya Arlequinada 1959, a Ca n’Avellaneda, ha estat presentada en societat la Penya Arlequinada Jordi Bransuela, la tretzena penya reconeguda del Centre d’Esports Sabadell. Ha assistit la vicepresidenta i responsable de l’àrea de màrqueting, Anna Naves; el component del Consell consultiu, Paco Lóopez, i el portaveu de les penyes del club, Sergi Biamonti.

Un total de dotze persones formen la junta directiva, encapçalada com a president pel soci Edu Mesa. La resta són: Javi Maiquez, Santi Valls, els germans Lluís i Toni Pacheco, Rubén Collazos, Óscar del Barrio, Oriol Miralles, Javi Paniagua, Juan Expósito, José Hidalgo i Jordi Pujades.

Tertúlies i viatges

La idea fa temps que s’estava coent. De fet, tot neix de la iniciativa dels socis Javi Maiquez, Santi Valls i Edu Mesa, d’organitzar, de manera informal, una sèrie de tertúlies per parlar del Sabadell. “A partir d’aquí, vam crear un grup de WhatsApp per incorporar més opinions i el volum ha augmentat de manera espectacular. Per això vam decidir ampliar la coordinació dels debats amb cinc persones més”, explica Edu Mesa. El següent pas ja seria la creació d’una penya. “Som arlequinats que ens agrada viatjar també als desplaçaments i vam pensar que seria més còmoda per coordinar-ho tot plegat a través d’una penya”, subratlla el president.

Per què el nom de Jordi Bransuela? “El tarannà havia de ser molt social i vam coincidir que la persona que millor representa l’esperit social del club i els seus valors era el Jordi, qui ha demostrat la seva estima per aquests colors al marge de la seva feina. Potser és un enfocament més romàntic del futbol”. El ‘Bransu’ ho ha encaixat amb sorpresa i satisfacció: “Estic molt content, per a mi és un orgull que porti el meu nom i estic molt agraït per tota la gent que ho ha fet possible”, ha expressat.