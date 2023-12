El Premi David reconeix el talent de cinc estudiants de cicles formatius

La 49a edició del Premi David va reconèixer, aquest passat dimecres, el talent de cinc estudiants per assolir l’excel·lència durant els estudis de cicles formatius en les famílies professionals d’electricitat i electrònica, fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lacions i manteniment i informàtica i comunicacions, tant de grau mitjà com de superior.

L’Auditori del Centre Metal·lúrgic va ser l’escenari escollit per a l’acte de lliurament de premis que va comptar amb la presència de la seva presidenta, Alícia Bosch, i de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, entre altres representants del sector empresarial, polític i formatiu de la ciutat i de la comarca.

En paraules de la presidenta Alícia Bosch, la celebració d’una nova edició dels Premis David serveixen per remarcar “el talent i premiar l’esforç” dels estudiants, en un context on el sector “continua patint veritables problemes per obrir llocs de treball. Un treball amb millor projecció laboral, estabilitat i valor afegit”, va defensar l’empresària sabadellenca. En aquesta línia, Bosch va encoratjar als futurs professionals, defensant que els Premis David són “il·lusió i esforç; perquè tot allò que inicialment sembli impossible, pugui començar a ser possible. Canviar el no pel sí, i fer-ne del rebuig una oportunitat per aconseguir una fita més gran”.

Per la seva part, l’alcaldessa Farrés va voler realçar unes professions que, tot i no tenir el reconeixement d’un científic, aquestes també “inventen una màquina, resolen un problema de la cadena productiva i també són sinònim d’excel·lència, innovació, recerca i coneixement”.

Els premiats

El primer premi corresponent a grau superior consistent en una assignació de 2.000 €, va recaure a l’alumna Alma Morante Morales, de l’Institut Sabadell, i el segon premi consistent en una assignació de 1.000 €, a l’alumne Juan Marcos Castro Jimeno, de l’Institut Agustí Serra Fontanet.

En el cicle formatiu de grau mitjà, la comissió d’avaluació va dictaminar que el primer premi, dotat amb 1.500 euros, era per a l’alumne Christian Pérez Losada, de l’IES Palau Ausit, el segon, valorat en 1.000 €, per a l’alumne Marc Marin Buitrago, de l’IES Manolo Hugué, i el tercer premi consistent en una assignació de 500 € a l’alumne Sofian El Maroufy Balakhal, de l’Institut Escola Industrial.

A tots els alumnes premiats se’ls hi va lliurar un diploma acreditatiu per la seva participació al Premi David 2023, i també l’assistència gratuïta a dos cursos que es realitzin a ESEC Centre Formació durant el curs lectiu 2024.