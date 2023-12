Retencions a la carretera de Caldes: “Trigo 30 minuts en cotxe”

Una filera de cotxes s’enfila des del pont de la Salut fins a la Torre de l’Aigua. A hora punta –matí o tarda–, un recorregut entre el barri del Poblenou fins a la Gran Via, que abans es podia fer en cinc minuts, ara es converteix en 25 minuts de trajecte. “La carretera de Caldes ja no és la via directa. Google Maps em desvia per Torre-romeu”, explica Rubén Navarro, president de l’associació de veïns del Poblenou.

La Mari Carmen Torres, també veïna del barri, no s’ho explica. “Més val no tenir una urgència”. El Poblenou no és l‘únic veïnat afectat. Residents del barri del Raval d’Amàlia, Torre-romeu, d’en Molí d’en Torrella i Covadonga també pateixen els danys col·laterals.

Torre-romeu s’ha convertit en l’alternativa i, per tant, els vehicles procedents de Sentmenat o Santa Perpètua fan drecera pel Poblenou per arribar al barri veí i “han col·lapsat l’avinguda de Polinyà”, apunta Navarro, que apunta que hi ha “centenars de persones afectades” de dins i fora de Sabadell. “Abans hi havia una mica de cua divendres. Ara és cada dia tothora”, lamenta,

La reforma de l’entorn escolar del Samuntada ha afectat el trànsit. El carrer de Pelai Briz, ja no és de doble sentit, ara només és de baixada. I els vehicles ja no poden fer drecera per accedir a la Gran Via, des de la rotonda de la Torre de l’Aigua. Allò alleujava la càrrega de trànsit a aquest punt. Ara, ja no existeix una alternativa per circular en direcció a l’hospital Parc Taulí, al nord de Sabadell, la ronda Oest o Castellar del Vallès. I l’Ajuntament estudia ara com revertir la situació i millorar la mobilitat a la zona.

L’Ajuntament habilitarà un doble sentit

“Estem treballant per millorar la circulació en aquest punt”, han assegurat fonts municipals. Si bé ja es van fer actuacions com ara la coordinació dels semàfors per donant més marge de temps de pas als cotxes procedents de la carretera de Caldes, els veïns sostenen que “és un pegat”. “No ens ha solucionat res, el trànsit és insuportable”, explica la Montse, veïna del Molí d’en Torrella.

Davant d’això, l’Ajuntament de Sabadell ha estudiat alternatives. Segons confirmen fonts municipals, les pròximes setmanes es recuperarà el bypass que funcionava anteriorment. És a dir, s’habilitarà un altre cop un doble sentit pel carrer de Pelai Briz i Francesc Izard que permetrà que els vehicles que arriben per la carretera puguin incorporar-se a Gran Via directament, sense haver d’arribar a la rotonda dels agents comercials ni fer drecera pel carrer de Covadonga.

Els veïns d’aquest barri, de fet, estan doblement afectats: molts vehicles procedents de Caldes ara procuren estalviar-se uns metres de trànsit i fan drecera pel carrer de Covadonga. “És insostenible, sortir del nostre gual a les 18h vol dir haver d’esperar 10 minuts per arribar al carrer de Tres Creus. Sense trànsit, serien dos minuts”, diu l’Aina Llàcer.

Però s’hi troben amb un altre hàndicap: els conductors que decideixen optar per entrar al centre de Sabadell des de Torre-romeu, taponen el carrer de Tres Creus. “És un cul-de-sac, el trànsit s’ha multiplicat”, considera la Cristina Fonts.