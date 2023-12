FOTOS | Multitudinària presentació de les seccions aquàtiques del CN Sabadell

El Club Natació Sabadell ha fet la presentació dels seus esports aquàtics a la Finetwork Aquàtics de 50m de Can Llong. En un multitudinari acte, els més de 500 esportistes de les disciplines de natació, waterpolo, natació artística, waterpolo ability i natació adaptada han anat desfilant per les instal·lacions del Club. Entre els esportistes de la presentació hi han figurat els dos primers equips de waterpolo de l’Astralpool, com a gran pal paller de l’entitat, i mostrant els seus recents èxits.

/Lluís Franco