FOTOS | Estrena d’èxit del Llaminer amb el Calendari d’Advent de Nadal a Sabadell

Les 18.30 h. És l’hora més esperada un any més per milers de sabadellencs, sobretot infants, perquè saben que cada dia, a aquesta hora, d’una de les finestres de l’Ajuntament a la plaça del Doctor Robert el Llaminer descobrirà un dels personatges del Calendari d’Advent. Per tercer any consecutiu, el Llaminer serà el protagonista de la jornada, des de l’1 fins al 24 de desembre. Després de descobrir el personatge del dia, baixarà a la seva caseta (lateral de l’Ajuntament a la banda del racó del Campanar) i es fotografiarà amb tothom que li demani, tant ell com la resta de personatges.

Aquest photocall s’obrirà diàriament després d’obrir una nova finestra i també a partir del 27 de desembre, després de l’últim passi del Somriu al Nadal, que és el nom que rep l’espectacle sabadellenc. Enguany, el calendari arriba carregat de novetats, amb nous dibuixos, dotze noves històries i nous personatges que, cada dia, es donaran cita amb el motor de la festa, el Llaminer, qui anirà descobrint la història que s’amaga darrere de cadascuna de les finestres.

Per tal de reforçar l’accessibilitat de les activitats, el Calendari d’Advent comptarà amb un espai reservat per a les Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) o amb targeta acreditativa de la discapacitat. Així mateix, la Caseta hi tindrà un accés preferent.

Amb motiu del Calendari d’Advent i el Somriu al Nadal, de l’1 de desembre al 4 de gener, de 17.30 a 20.30 h, diferents línies del servei de transport públic veuran afectat el seu recorregut al seu pas pel passeig de la Plaça Major.

Altres propostes a punt

A part del Calendari d’Advent i del Llaminer, la resta de propostes nadalenques ja estan en marxa. El mateix dia que es van encentre els llums de Nadal, la fira de Santa Llúcia es va inaugurar aquest any el passat 24 de novembre a la plaça del Doctor Robert i hi serà fins divendres 22 de desembre, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Els caps de setmana i festius l’hora de tancament és a les 21 h.

Una altra proposta que repeteix aquest any és el pessebre gegant 360º a la plaça de Sant Roc. L’Agrupació de Pessebristes de Sabadell, que és qui el fa, va explicar que aquest serà l’últim any que tindrà que el faran amb aquest format, i amb l’Ajuntament ja pensen com reformular-lo. “Tot té un inici i un final. I aguanta a la intempèrie i està desgastat”, va justificar el president dels pessebristes, Francesc Bartolomé. L’Agrupació celebra aquest any una nova edició de l’exposició de pessebres, que es pot anar a veure a l’Acadèmia Catòlica (carrer de Sant Joan, 20) fins després de festes.

