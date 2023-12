Les migas de Nadal de la Fuensanta reparteixen 500 plats

L’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta ha celebrat aquest diumenge a l’avinguda Matadepera una nova edició del seu tradicional dinar de migas. Un acte solidari que ja fa 20 anys que se celebra i que permet recollir aliments per a les famílies més necessitades del barri. Una activitat molt coneguda al nord de la ciutat i que enguany, ha reunit a 500 persones.

Per participar en la trobada, els assistents han pogut comprar un plat de migas, acompanyat d’un got de vi i un calendari del 2024 de l’Hermandad a canvi de 2 euros. Portar productes bàsics o comprar material de la Fuensanta també ha estat una manera de col·laborar. Tant els diners com els aliments recaptats són els que permeten elaborar els lots. “La gent del barri sempre respon i avui ho hem tornat a veure”, ha expressat el president de l’Hermandad, Antonio Padilla. A més a més, en aquesta ocasió el col·lectiu ha rebut un impuls en forma de patrocini de la mà de Smatsa, TUS i Panabad, suport que Padilla ha volgut agrair: “Enguany la seva ajuda ens dona marge per preparar lots més complets, és una ajuda que valorem moltíssim”.

A la jornada d’avui s’ha preparat 100 kg de pa; 30 de cansalada, 15 de xistorra, 30 de pebrot italià i 5 d’all. Tot plegat, per deixar ben satisfets al veïnat i per continuar mantenint viva una de les accions més solidàries de la Fuensanta.

Fotos David Chao