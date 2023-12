FOTOS | El Tren Granota retorna Sabadell al segle XX

L’evolució del transport públic a les ciutats serveix per reconèixer el progrés de les seves societats. En aquest recorregut, elements com el Tren Granota esdevenen símbols d’una època, supervivents que acumulen anècdotes històriques d’un temps passat.

Com ja va passar el mes de maig, l’històric comboi ha tornat a circular aquest cap de setmana per casa nostra. Ho va fer amb un trajecte entre l’estació de Les Planes i les estacions de Rubí, Terrassa i Sabadell. Enguany, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en servei a la línia Barcelona-Vallès el tren històric UT-400, gairebé tres dècades després del seu últim viatge, que va ser el 1996.

Partint de l’antic Ferrocarril de Sarrià a Barcelona (FSB), posat en servei el 1863 amb via d’ample ibèric i locomotores de vapor, es van construir les prolongacions suburbanes des de Sarrià fins a Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell, ja com a ferrocarril electrificat de via estàndard. Per tal de modernitzar aquests vells vehicles, després de la Guerra Civil, els enginyers del taller de Sarrià van dissenyar un nou tipus de vehicle, la sèrie 400, d’aspecte i tecnologia més moderna.

La sèrie estaria formada per vuit trens de quatre cotxes i sis de tres cotxes. Els viatgers van decidir batejar-los amb el nom de “Tren Granota” pel seu color verdós i els grans focus situats a la part frontal que representaven els ulls d’aquest animal.

Restauració del tren

Per poder posar-lo en circulació, Ferrocarrils ha restaurat el tren a l’estat original, fet la revisió i rehabilitació tècnica i de seguretat i ha format els maquinistes.

El Tren Granota és un transport construït en plena postguerra a l’històric taller de Sarrià que va estar en circulació més de 50 anys. Actualment, torna a estar en funcionament representant una joia ferroviària històrica a Catalunya. El vehicle, de la sèrie 400, va estar en servei entre els anys 1944 i 1996.