ENQUESTA | Les motos Vespa i els cotxes Seat 600 han de formar part de la cavalcada de Reis de Sabadell?

Després de dècades fent-ho, les clàssiques motos Vespa i els cotxes Seat 600 no formaran part de la cavalcada de Reis. El 5 de gener del 2024 s’acabarà una tradició de la qual formaven part tant el Vespa Club Sabadell com el Club del 600 de Sabadell. L’Ajuntament, que és qui organitza la rebuda als Reis d’Orient, assegura que ha pres aquesta decisió per motius mediambientals, “per tal d’evitar les emissions que poden provocar aquests vehicles en un recorregut que va de punta a punta de la ciutat”.

Aquest 2023 ha sigut l’últim en què han format part de la comitiva reial i, de cara a la pròxima cavalcada, el consistori sí que els ha ofert la possibilitat de participar en l’acompanyament a l’Ambaixador reial en la seva arribada al municipi. Les dues entitats estan meditant si ho faran o no.

La notícia ha generat opinions contraposades entre els lectors del Diari, i ho han fet saber a través de les xarxes socials. “Per fi. El fum que emeten es insuportable. L’any passat van estar parats 1 minut davant l’Imperial i gairebé ens ofeguen a tots (nens i adults). I sobre veus com li van donant gas…”, va comentar Glòria Peiró a X (abans Twitter). En canvi, la usuària Bego va apuntar que “em sembla molt malament!!!! Hi ha tradicions que NO es poden perdre!!! I els camions que tiren de les carrosses no contaminen??? Va home va”.

