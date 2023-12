Obres en tres camins escolars a Sabadell

La Junta de Govern Local ha aprovat l’expedient de contractació de les obres dels camins escolars dels centres Amadeu Vives, Joan Montllor i La Trama. L’Ajuntament destinarà al projecte 1.886.361,42 euros per transformar aquests àmbits i fer-los més accessibles i segurs. Aquestes actuacions, que compten amb finançament dels fons Next Generation, se sumen al conjunt d’accions municipals per avançar cap a una mobilitat escolar més sostenible i segura arreu de la ciutat.

Amadeu Vives

El projecte preveu l’eliminació definitiva del trànsit rodat del carrer de Fra Luís de León, entre els carrers de Samuntada i Calders, per transformar-lo en una plataforma única, és a dir amb calçada i vorera al mateix nivell, amb un paviment nou de llambordes de formigó.

Per protegir la sortida de l’escola, s’instal·larà un llarg banc massís, que també servirà com a element de descans. Les actuacions inclouran la plantació de nous arbres davant del centre educatiu i a la cruïlla de la carretera de Mollet amb el carrer de Calders.

Una altra de les actuacions serà la transformació en una plataforma única del carrer de Samuntada, entre els carrers de Fra Luís de León i l’avinguda de Barberà. En aquesta zona es condicionarà un nou aparcament en bateria, tot conservant els arbres existents.

El pressupost d’execució previst és de 549.531,28 euros.

Joan Montllor

En el cas del projecte de l’escola Joan Montllor, a Torre-romeu, es proposa eliminar el transit rodat dels carrers de la Ribera Ribagorçana i del Francolí en l’àmbit de la plaça de Karl Marx i transformar en plaça de plataforma única tot aquest espai, amb nou paviment de llambordes de formigó.

A la vegada, es preveu la transformació en plataforma única del carrer del Gaià, que incorporarà una franja d’aparcament en bateria annexa a una de les voreres, i amb diferenciació cromàtica de la zona de calçada. Aquest projecte compta amb un pressupost d’execució per contracte de 612.537,92 euros.

La Trama

Pel que fa al projecte de camí escolar de La Trama i urbanització del carrer de la Unió, es proposa una intervenció de plataforma única substituint l’asfalt per llamborda granítica, per tal de solucionar els problemes d’accessibilitat del carrer. L’objectiu és pacificar-lo convertint-lo en un carrer de prioritat invertida on el vianant és el que té la prioritat.

L’operació al carrer de la Unió suposarà la integració de l’espai amb la plaça del Vallès, amb una petita zona d’estada amb nou arbrat i mobiliari urbà. Es preveu un pressupost d’execució per contracte de 724.292,22 euros.