Un dels temes de la setmana en l’àmbit europeu és el debat sobre la rebaixa de l’edat mínima per poder conduir un vehicle. Els ministres de Transports de la UE han advocat per crear un “esquema europeu” per posar-se al volant a partir dels 17 anys -un abans de l’edat fixada ara a l’Estat espanyol-, sempre de manera acompanyada. Els titulars de Transports dels 27 van pactar dilluns la postura conjunta de cara a les negociacions amb el Parlament Europeu, l’altre colegislador, per revisar les normes sobre el permís de conduir i l’intercanvi transfronterer d’informació sobre les infraccions de trànsit relacionades amb la seguretat viària. En la revisió, demanen alhora que s’apliquin normes més estrictes als conductors novells almenys els primers dos anys.

L’opció d’anticipar un any l’edat per obtenir el permís ha generat disparitat d’opinions entre els diversos sectors al voltant d’una qüestió que fa mesos que està sobre la taula. “No depèn tant de l’edat, com de la formació de qualitat que reben els futurs conductors”, sintetitza Mauricio de Anda, responsable de formació de l’autoescola sabadellenca l’Asfalt. A parer seu, la mesura serviria per promoure i facilitar l’accés al vehicle, posant el focus també en els carnets professionals que han d’obrir la porta laboral als joves. “Tenim la formació de graus mitjans i amb 16 anys ja es pot treballar. Té sentit que es pugui accedir abans a treure’s el carnet”, valora sobre una opció que des del centre sabadellenc veuen amb bons ulls.

Exemples en altres països

La qüestió fa temps que genera intercanvi d’opinions entre les parts implicades. De moment, però, des de l’Autoescola del Centre remarquen que no s’ha notificat cap canvi, que en qualsevol cas “no afectaria massa” al desenvolupament de la seguretat viària, sostenen fonts de la direcció de l’espai formatiu.

Des del sector de les autoescoles es considera, en general, que no hi ha cap condicionant que faci estar menys preparats o ser menys capaços els joves un any abans de la majoria d’edat. “Als Estats Units, per exemple, amb 16 anys ja es pot conduir. Aquí sempre hem anat endarrerits amb limitacions antiquades”, concep De Anda. I remarca que obligar a circular amb un acompanyant experimentat durant el primer any és una incoherència, perquè frena l’autonomia del conductor. En aquest sentit, coincideixen des dels centres, la regulació obligaria a dedicar esforços per controlar el compliment d’aquesta norma. Un fet que genera dubtes.

El focus en tots els vehicles

En paral·lel, De Anda avisa sobre la necessitat de posar la lupa en altres usuaris de la xarxa viària. “És més perillós conduir un patinet elèctric sense formació ue un cotxe després d’haver fet classes. En l’escenari actual, pots portar un patinet per la via pública sense conèixer els senyals, però no un cotxe. Crec que és més necessària la formació d’aquest tipus de vehicles, amb carnet específic per a usuaris que també poden provocar incidents”, resumeix.

Per la seva banda, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va expressar la seva disconformitat envers la proposta. “No ho veig, no és una prioritat ni una demanda entre els joves”, va dir en una entrevista. En la mateixa línia, alguns lectors del Diari argumenten que l’edat és important per tenir consciència dels riscos a la carretera, oposant-se a la rebaixa de l’edat mínima. De moment, l’acord entre els 27 va arribar després que la Comissió Europea presentés al març la seva proposta per reforçar la seguretat viària. Un cop fixat el seu posicionament, ara el Consell i el Parlament Europeu hauran de negociar per pactar la normativa definitiva.