“Traspàs de Rodalies. Catalunya hi guanya”

[Ester Capella i Farré, consellera de Territori]

L’acord pel traspàs integral de Rodalies a la Generalitat de Catalunya és una fita històrica fins fa poc impensable, llargament reivindicada i imprescindible per millorar la qualitat de vida de les més de 400.000 persones que utilitzen diàriament el servei de Rodalies.

El transport públic i, especialment, els serveis ferroviaris de Rodalies són fonamentals per al país, per a l’àrea metropolitana de Barcelona, però també per a les àrees urbanes de Girona, Lleida i Tarragona i els territoris rurals. La xarxa ferroviària és l’estructura bàsica d’un sistema de transport públic que ha de garantir drets bàsics de la ciutadania afavorint la cohesió social i la prosperitat econòmica de tot el territori.

El dret a l’accessibilitat i també el dret a l’habitatge són drets que permeten garantir el dret al treball, a la salut, a l’ensenyament…; per això són necessàries polítiques integrals. Un bon sistema de transport públic ha d’afavorir una millor conciliació entre vida laboral i familiar millorant alhora la competitivitat i l’eficiència energètica del país, i per això és tan necessari exercir aquestes competències des de la proximitat.

Des del govern de la Generalitat volem exercir totes les competències malgrat que sabem que exercir-les suposa una enorme responsabilitat. En el cas de Rodalies, som conscients que després d’anys de desinversió, la infraestructura es troba en un estat molt precari i que el repte és majúscul. Rodalies ha estat la gran peça fràgil del transport públic de Catalunya i la seva millora ens ajudarà a fer-lo més sòlid. Començarem una nova etapa millorant la comunicació amb un tracte més bo a l’usuari, alhora que treballem amb urgència per garantir la fiabilitat.

Culminar i ampliar el traspàs integral semblava una fita impossible després d’un procés de traspàs que va començar el 2009 i 2010 i feia anys que estava encallat. Ara, amb l’acord, aquest avenç serà un fet al llarg de la present legislatura… Un avenç en l’autogovern només a l’alçada d’altres com va ser el desplegament dels Mossos d’Esquadra

El traspàs integral començarà, com a mínim, per les línies R1, R2 Sud i R3, però amb un horitzó clar: per primera vegada, l’Estat s’obre a negociar tots els trams de les línies que conformen la xarxa de Rodalies de Catalunya. L’acord ve acompanyat de tots els recursos econòmics necessaris, començant pels 500 milions addicionals que ja rebrem l’any que ve per poder gestionar el servei i de la capacitat d’actuar sobre les infraestructures. La prestació del servei la farà una nova empresa pública mixta presidida per la Generalitat, en què tindrem participació majoritària i vot de qualitat, i alhora l’Estat assumirà la totalitat del dèficit tarifari anualment i del deute generat pel Pla d’Acció (més de 132 M€).

Els ciutadans del Vallès Occidental fa molts anys que pateixen la manca de finançament i la deixadesa de l’Estat amb les infraestructures ferroviàries catalanes. Els retards, les incidències i la deficiència en el tracte a l’usuari formen part de la seva quotidianitat.

Per tot això, el Govern –i així queda recollit a l’acord– posarà sobre la taula la negociació del traspàs de la línia R4. Una línia que utilitza diàriament, en tot el seu recorregut, més de 110.000 persones que també mereixen un servei millor, i això només ho podrem garantir si aquestes infraestructures acaben en mans i són gestionades per la Generalitat.

Ara ens toca posar fil a l’agulla i començar a treballar per fer possible que Rodalies sigui un servei fiable. Després de dècades de reivindicacions, la Generalitat tindrà finalment els recursos econòmics i les infraestructures per poder gestionar Rodalies amb el propòsit de garantir i fer més fàcil el dia a dia i la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.