El Sabadell s’enfronta a Unionistas amb màxima necessitat per sobreviure

“No és una final, però sí que és un partit molt important”. Així ha resumit el tècnic del Centre d’Esports, Óscar Cano, les seves sensacions davant el duel d’aquest dissabte (18 h) contra un rival directe com Unionistas de Salamanca en el que serà el seu debut a la banqueta de la Nova Creu Alta després d’un empat i una derrota com a visitant.

“És especial a títol personal i penso que tindria un gran efecte mental que el punt d’inflexió comencés amb la nostra gent. És el partit. Canviaria l’estat anímic general i es precipitarien els factors positius”, ha resumit el tècnic granadí en la prèvia.

Cano s’agafa als brots verds de la primera meitat al camp de l’Arenteiro, però és conscient que “cal millorar en molts aspectes, sobretot amb pilota. En això influeix el fet de poder alinear els jugadors que millor relació tenen en l’ús de la pilota. La victòria comença a partir de jugar bé. Que els jugadors agafin confiança. També cal millorar la defensa de l’àrea, que el rival trobi dificultats per arribar als voltants de la nostra porteria. El cuer sempre té un marge de millora i el més rellevant ho tenim: energia, ganes, il·lusió i predisposició per poder-ho fer”.

No creu que Unionistas vingui cansat per la Copa del Rei “perquè van produir-se molts canvis respecte a l’anterior onze de lliga. És un equip molt ben fet, que va anar al mercat sabent el que podia aconseguir i jo destacaria la seva variabilitat del joc”. Óscar Cano també s’ha referit al mercat d’hivern, un ferro calent per intentar redreçar el rumb: “No sempre s’hi va perquè la plantilla no tingui nivell sinó per pal·liar carències o perfils de jugadors que ara no tens. A vegades amb pocs fitxatges pots fer un gran canvi. Carlos (Rosende) hi està treballant”.

Sander, gairebé descartat

Tot apunta que Sander Ballero, per precaució, no jugarà. De fet, el jove migcampista, que va retirar-se de Pinilla amb molèsties en un genoll, encara no ha completat cap sessió sencera. Les proves no van detectar cap lesió, però el tècnic no vol córrer riscos innecessaris. En canvi, Ricard Pujol i Marcos Baselga ja estan a disposició i tornaran a la convocatòria, en la qual continuarà absent el sancionat Raúl Baena.

Un club peculiar

Unionistas CF és un dels clubs més peculiars del futbol espanyol. Es va crear el 2013 per un grup de socis arran de l’extinció de l’històric UD Salamanca, amb passat gloriós a Primera Divisió. La seva premissa és el futbol popular i, per tant, els seus propietaris només són els socis, més de 4.200. Totes les decisions són consensuades. Han aconseguit tres ascensos fins a arribar a la Primera Federació amb un model innovador.

L’equip salmantí arriba a la Nova Creu Alta reforçat amb un doble 2-0: a la lliga contra el Nàstic i a la Copa deixant fora un candidat a l’ascens a Primera com l’Sporting de Gijón, amb un gol, per cert, de l’exarlequinat Alfred Planas. A domicili perd pistonada l’equip dirigit pel tècnic valencià Dani Ponz: només un triomf (0-1, Las Gaunas) i dos empats. Una de les seves característiques és la solidesa: amb només 9 gols a favor (el tercer pitjor del grup) suma 18 punts.

L’àrbitre de Lezama

L’àrbitre del partit serà l’aragonès Carlos Muñiz Muñoz, de no gaire bon record pel Sabadell encara que no coneix la derrota. La passada temporada va dirigir el duel a Lezama entre l’Athletic Club B i el conjunt arlequinat que va acabar amb un penal inexistent, l’empat local (2-2) i l’expulsió de César Morgado. Abans havia mostrat la vermella a Adán Gurdiel. També en el passat curs va dirigir el Barcelona At.-Sabadell (1-4). Serà la primera visita oficial d’Unionistas a la Nova Creu Alta.