L’Europol busca un home de Sabadell que hauria assassinat el seu fill fa 22 anys

L’Europol (Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Policial) ha publicat la fitxa de Ramón de la Cámara a qui el grup d’Homicidis de la Policia Nacional va detenir per haver matat presumptament el seu fill de 22 anys a Sabadell. L’home va ser acusat d’haver-lo mort d’un tret al cap en el bar musical que regentava, a la Zona Hermètica de Sabadell. Mentre estava pendent de ser jutjat per un tribunal popular, l’home va fugar-se i la policia li va perdre el rastre.

El presumpte autor dels fets va ser detingut l’any 2003 i va ingressar a presó en règim preventiu pel presumpte assassinat i per tinença d’armes, on es va estar dos anys. Transcorregut aquest temps, de la Cámara va quedar en llibertat provisional i amb l’obligació de presentar-se dues vegades al mes als jutjats de Sabadell. El presumpte assassí va complir-ho fins al juny de 2017, quan ni el seu advocat ni la policia van aconseguir localitzar-lo.