La campanya nadalenca, la gran esperança del comerç local

Nadal ja s’acosta i, amb ell, també ho fan les tradicionals compres. La ‘rampa’ nadalenca s’inicia a finals de novembre, amb el famós Black Friday, i s’allarga fins passat Reis. Pels comerços acostuma a ser un període de grans vendes, sumant també el factor del pont de la Puríssima. Per conèixer com ho estan vivint hem visitat algunes botigues, d’aquelles de tota la vida, dels diferents eixos comercials de la ciutat.

Descomptes i promocions

Divendres 24 va arrencar el Black Friday. Un moment de gran eufòria per molts comerços, també per la Ferreteria Soler. Ubicada al Passeig dels Almogàvers aquesta botiga també va participar en la jornada de descomptes. “Vam preparar un aparador exterior més vistós per promocionar alguns productes”, expressa un dels seus propietaris, Josep Soler. Ell assegura que no són dates “prioritàries”, però, tot i això, “l’aprofitem i sempre ens és útil”.

Més al nord, a l’avinguda 11 de setembre trobem Enrique Ramos d’El Rincón del Friki. Per Ramos el Black Friday és “útil per donar sortida a alguns productes”; no obstant això, també opina que” és una festivitat més enfocada a les grans multinacionals, elles són les que de veritat guanyen amb tot això i no pas nosaltres”.

Un pont sense gent

Una de les altres jornades claus del període prenadalenc és el pont de la Puríssima, dies en què molta gent sol tenir festa. Normalment, això es tradueix en més compres. Enguany, però, com expliquen molts botiguers no ha estat així. És el cas de Montse Gómez, de Sánchez Hipertextil: “Els dies de pont no sempre es tradueixen en vendes, de fet penso que els sabadellencs ho aprofiten més per marxar de la ciutat”, assegura. “En el nostre cas acostumem a vendre molt més els dies feiners que no pas els festius”, afegeix.

L’opinió de Gómez és compartida per Núria Torner, de Badabadoc Art. I és que en aquesta botiga de la Creu Alta tampoc han notat una gran afluència de clients durant el pont. “Aquest any, en comparació del passat ha marxat molta gent i ho hem notat”, rebla. Per Torner un dels motius principals és la fi de les restriccions: “La gent ja no té por de viatjar i es nota, per llocs més turístics això és molt bo, però a Sabadell no és que anem pas sobrats de turistes”, assegura amb resignació.

Confiança plena

Malgrat que les experiències poc satisfactòries d’aquests dies els ànims estan alts. La campanya de Nadal ja s’albira a l’horitzó i és la gran esperança. “Tenim molta il·lusió i confiança, ja que solen ser dies de moltíssima feina” afirma Georgina Farrés, de Rundi Natural. Per aquesta botiga de l’Avinguda Barberà el període nadalenc és la seva oportunitat per obtenir un bon volum de vendes. “En el nostre cas fem molts productes a mà i personalitzats, com a regal se solen vendre molt bé i ja tenim força encàrrecs”, rebla Farrés amb un somriure.

En el cas de Toni Sánchez de Para andar Sabateries l’aposta per Nadal indica un canvi d’hàbits en el consum. “Abans la gent comprava més els últims dies, ara ja ho fan des de mitjan novembre”, comenta. Així i tot, és conscient que és una època de molt moviment i ja està preparat: “Amb més o menys inversió tothom vol estrenar alguna cosa per Nadal i això sempre ens ajuda”.

Les valoracions dels botiguers també les comparteixen a les agrupacions de comerç local. I és que tant al Centre com a Ca n’Oriac les ganes són “màximes”. Així ho asseguren Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç i Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. En la seva opinió la campanya de Nadal és “la gran empenta que necessitem per acabar bé l’any”.