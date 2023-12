L’OAR Gràcia, entre la lliga i el duel amistós contra el Toulon per tancar el 70 Aniversari

No han tingut pont els equips sèniors graciencs, que han afrontat un atapeït calendari que culminarà dilluns amb un duel amistós internacional al Boccaccio Arena per tancar, de manera oficial, els actes del 70 Aniversari del club.

El conjunt masculí de l’OAR Gràcia ha estat un dels grans protagonistes d’aquesta jornada intersetmanal trencant la imbatibilitat del líder BM La Roca en un duel vibrant al Boccaccio Arena. Això ha escurçat les diferències a només dos punts i fins i tot, l’equip de Pere Ayats té aquest dissabte (18.30 h) la possibilitat de tastar el lideratge si guanya a la pista del Sant Martí Adrianenc. La Roca juga el seu partit en una altra data.

Sense concessions

L’equip femení de la Divisió d’Honor Plata havia mostrat una certa irregularitat en aquest inici de temporada. En el seu duel a Benidorm, les jugadores de Carol Carmona en van tenir prou amb una gran segona meitat. A la primera, l’equip alacantí va plantar cara, mantenint una tònica de gran equilibri en el marcador, fins al 13-15 del descans.

A la represa, l’OAR va mostrar la seva millor versió i un parcial demolidor de 2-8 va deixar el partit totalment encarrilat. Aquesta vegada no va haver-hi concessions i el 25-32 final així ho demostra, amb Janna Sobrpera de nou com a màxima golejadora, amb 10 dianes. Ona Magrinyà i Irene Garcia també van estar inspirades en la faceta ofensiva. Una victòria que s’haurà de confirmar aquest dissabte (18.30 h) davant el Palautordera per intentar l’assalt al segon lloc de la taula.

Duel internacional

Serà el preàmbul d’un atractiu partit amistós internacional programat per dilluns (20 h) al Boccaccio Arena davant l’equip francès del Toulon Metropole Var Handball -aprofitant la seva estada a Catalunya per enfrontar-se al Granollers- que servirà per tancar de manera oficial els actes dels 70 anys de l’entitat gracienca. “Va presentar-se l’oportunitat i hem pogut aprofitar-la per celebrar un amistós internacional. No hi haurà cap acte institucional, però és una bona culminació al 70 Aniversai”, explica el president Salvador Gomis.

El Toulon és un equip amb un notable prestigi a la màxima categoria professional francesa. Ha estat campió una vegada de la lliga i dues de la Copa després de fusionar-se amb l’altre club de Toulon fa uns anys. “A França té un gran prestigi i jugadores d’alt nivell. Serà una gran cloenda del 70 Aniversari i tot i que sigui un rival de superior categoria, amb moltes jugadores professionals, també serà una bona pedra de toc pel nostre equip sènior”, apunta el director esportiu gracienc, Miquel Benítez. El Toulon també presumeix d’un gran centre de formació, dels millors d’Europa. Un bon aparador per les jugadores verd-i-blanques.