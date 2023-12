L’OAR Gràcia s’acosta al lideratge guanyant al BM La Roca

Cop d’efecte de l’OAR Gràcia masculí que ha aconseguit un gran triomf davant el líder de la Primera Nacional, BM La Roca (24-23). Una victòria que han suat els de Pere Ayats que ara, segons, s’apropen a un capdavant de la taula que tenen a només dos punts. El rival del Vallès Oriental encara es trobava invicte abans de visitar un Bocaccio Arena que ha estat un autèntic fortí.

En un inici força erràtic a banda i banda, els graciencs han portat el ritme golejador des del primer parcial malgrat que les distàncies sempre han estat curtes. Jaume Esteve i Quim Vaillo han posat el primer avantatge per la mínima. També el jugador de La Roca, Roger Manzano, ha fallat un penal abans d’un bon tram de l’OAR. El conjunt de Pere Ayats ha anat engrandint a poc a poc la renda fins al tram final del primer temps on s’ha arribat amb un bon 11 a 7, destacant els dos gols de Pol Torras, Oriol Miró, Roc Segarra i Ismael Bendress. Aleshores ha reaccionat el conjunt visitant retallant la diferència fins a l’11-10 en tres minuts d’embranzida. Sobre la botzina, no obstant això, de nou Bendress ha deixat els dos gols de distància al descans.

Ha mantingut la distància l’OAR

A la segona meitat, el ritme golejador ha pujat i l’intercanvi de cops fins a l’equador del període ha estat constant. Amb gols molt repartits, l’OAR ha anat mantenint el curt marge abans que La Roca pogués reaccionar col·locant el 18 a 18 en un bon parcial. El partit s’ha aturat uns minuts per les fortes protestes a la banqueta visitant en veure com la taula atorgava un gol més a l’equip sabadellenc. Finalment, s’ha corregit l’errònia decisió, però Dani Peiró, amb dues anotacions consecutives, ha retornat l’avantatge abans dels darrers 10’. Ha pogut defensar bé la renda l’OAR que ha vist, però, com el seu rival posava la distància mínima a un minut del final. En un atac definitori, Pere Ayats ha demanat un temps mort i el seu equip, a través de Pol Torras, l’ha aprofitat per a tancar el partit. Encara l’equip visitant ha maquillat el marcador amb el 24-23, però sense marge per a la igualada.

/Lluís Franco