Els veïns de Torre-Romeu s’uneixen per combatre l’incivisme

Els veïns de Torre-Romeu estan farts de la situació que viu el barri. És per això que han creat la Plataforma Veïnal Torre Romeu per la convivència (Plavetroc), un col·lectiu per lluitar contra l’incivisme latent que pateixen als seus carrers. La nova entitat s’ha presentat aquest diumenge al matí a la plaça de Cristóbal Ramos.

La Plataforma, organitzada en format de coordinadora, compta amb la participació de l’Associació de Veïns, el Centre Cultural i la unió de diverses comunitats que habiten al barri, entre altres. Segons han explicat, ja fa temps que intenten comunicar-se amb l’Ajuntament i, malgrat haver-los presentat un informe amb reivindicacions, encara no han obtingut resposta. Els veïns demanen millores per Torre-Romeu, més atenció i seguretat als seus carrers.

Com a primera acció el col·lectiu ha aprofitat la jornada de presentació per impulsar una recollida de firmes. La intenció és conscienciar a tots els veïns del barri i fer pressió a les institucions perquè els escoltin.