La llengua evoluciona i recurrentment incorporem nous conceptes que s’integren en el nostre dia a dia. Com ja és tradició abans de Nadal, a partir d’aquest dilluns es pot votar el neologisme del 2023. L’entrega de l’any passat va servir per introduir al diccionari català la paraula ‘birra‘. Enguany, es buscarà un nou terme.

Aquesta nova edició, a més, arriba amb canvis. Hi haurà una votació per a la paraula nova, vinculada a l’actualitat del 2023, i una altra per a la paraula corrent, que no tenen a veure amb l’any però que es troben a faltar al diccionari sobretot per estar vinculades al llenguatge informal.

Candidats a paraula nova:

Bot

Ecoansietat

Gazià/ana

Grassofòbia

Hipersexualització

Nit tropical

Refugi climàtic

Sexoafectiu/iva

Superilla

Viralitzar

Candidats a paraula corrent:

Bici

Brutal

Friqui

Gorro

Guai

Plataforma

Porno

Quiròfan

Tiet

Xarxa social

La votació estarà oberta fins al dimecres 20 de desembre a través d’aquest formulari de Google i els resultats es faran públics l’endemà, dijous 21 de desembre. La iniciativa l’organitzen l’Observatori de Neologia de la UPF, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el Centre de Terminologia Termcat i l’ésAdir.