Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Toca repassar les notícies més destacades després d’uns dies marcats pel pont de la Puríssima. Arrenquem la setmana amb la mirada posada ja en la celebració de Nadal.

Nadal ja s’acosta i, amb ell, també ho fan les tradicionals compres. La ‘rampa’ nadalenca s’inicia a finals de novembre, amb el famós Black Friday, i s’allarga fins passat Reis. Pels comerços acostuma a ser un període de grans vendes, sumant també el factor del pont de la Puríssima. Per conèixer com ho estan vivint hem visitat algunes botigues, d’aquelles de tota la vida, dels diferents eixos comercials de la ciutat.

Canvis en el projecte de reforma de la Gran Via. Els pressupostos municipals de Sabadell deixen la inversió per a la transformació dels laterals a 80.000 euros per al 2024. La remodelació de l’entorn de Fira salta de l’agenda d’obres i no es farà l’any que ve, segons asseguren fonts municipals. Actualment, l’espai està dominat per l’asfalt i el formigó i s’havia de naturalitzar amb més verd i espais d’ombra.

Els veïns de Torre-romeu estan farts de la situació que viu el barri. És per això que han creat la Plataforma Veïnal Torre Romeu per la convivència (Plavetroc), un col·lectiu per lluitar contra l’incivisme latent que pateixen als seus carrers. La nova entitat s’ha presentat diumenge al matí a la plaça de Cristóbal Ramos.

Parlar del suïcidi i tot el que l’envolta sempre ha estat un dels grans tabús de la nostra societat. Per sort, en els últims anys s’ha començat a abordar d’una manera més normal la salut mental. En aquest aspecte, el treball dels professionals és essencial i a Sabadell el Parc Taulí ja fa anys que fa feina gràcies a la seva unitat de Salut Mental.

Per fi. Després de 9 jornades i dos mesos sense guanyar, el Sabadell d’Óscar Cano ha recuperat el regust de la victòria. Ho ha fet possible un gol de Marcos Baselga en el minut 88, gairebé de manera agònica, davant l’Unionistas. Tres punts d’or per mantenir l’esperança de la permanència en l’últim partit del 2023 a la Nova Creu Alta.