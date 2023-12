FOTOS | Presentació ‘All Star’ del CE Sant Nicolau

Més de 700 persones, entre jugadors, entrenadors, pares, representants de la Federació Catalana de Bàsquet i de l’Ajuntament de Sabadell, no van voler perdre’s la presentació dels més de trenta equips que aquesta temporada defensaran els colors del Club Esportiu Sant Nicolau.

L’ocasió era especial, i és que l’entitat presidida per l’economista sabadellenc Arnau Bonada celebra quaranta anys, motiu pel qual es va decidir fer una presentació especial, diferent, a l’estil All Star nord-americà. “El club va néixer aprofitant l’embranzida, primer de la final entre els Celtics i els Lakers, de l’any 1983, i després amb les olimpíades a Los Angeles, on Espanya acabaria perdent la final davant els Estats Units de Michael Jordan. Quaranta anys després, el club manté el seu esperit fundacional, i si això s’ha aconseguit és perquè té un sentit dins d’una comunitat”, assegura Bonada.

Durant l’acte, celebrat aquest passat diumenge, els 18 equips masculins i 14 femenins van ser els grans protagonistes d’una jornada festiva al pavelló del carrer Jardí. “Continuarem sent fidels a la nostra raó de ser, que és formar persones a través de l’esport, sigui en l’àmbit social com en la part competitiva, ambdues imprescindibles”.