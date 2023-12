La nova escena musical catalana ha publicat un disc nadalenc amb 17 temes en què participen 33 artistes diferents, sota el nom Nadal Mix 2023. No hi falten els reis sabadellencs de la música urbana, 31 FAM i Flashy Ice Cream, que hi publiquen les seves epopeies de gresca, amor, carpe diem i drogues sota el títol Rafa Nadal, juntament amb la Mushkaa, roots i Greta. Ni tampoc hi falta el santquirzenc Triquell, que afegeix el punt crític i contracultural a la festa amb Cringemass. Altres autors que publiquen nadales en l’àlbum són The Tyets, Maria Hein, Socunbohemio, Ferran Palau i Figa Flawas, entre altres.

“I aquí els nens no esperen els reis, només esperen els camells”, “pillem més faves que el tortell”, “vaig escriure el teu nom mil cops a la carta”, “saps que estic amb tu quan a l’àvia t’he presentat” o “imaginem que el tió és un poli per fotre-li de pals” són algunes de les perles de la cançó, que avança a un ritme electrònicament marxós i que no es deixa el tradicional “fum, fum, fum”.

Hores abans de la publicació del disc, The Tyets explicava com va néixer el projecte: “Fa molts anys que fèiem broma sobre fer un disc de Nadal amb molts artistes. Aquest any en Roots va dir que sí, que li fotríem, i ho va coordinar tot. I ja el tenim aquí. Disset cançons fetes des de l’amor”.

Els artistes qualifiquen l’àlbum com “el regal de Nadal que tant hem esperat”, amb 17 cançons i 33 artistes “juntets cantant per l’amor a la música, els amics i la família”.