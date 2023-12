FOTOS | Cal Gorina, un edifici amb orígens medievals

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha anunciat aquesta setmana la compra de Cal Gorina, que s’emmarca en una operació que ha permès adquirir quatre terrenys castellarencs que passaran a ser de propietat ara municipal. L’emblemàtic equipament del carrer del Centre acumula una història que la converteix en un punt neuràlgic de la vila.

L’antiga masia de Cal Gorina es troba ubicada en una finca qualificada com a zona residencial de nucli antic, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent. L’edifici té els seus orígens a l’època medieval, tot i que va ser objecte de diverses ampliacions i reformes durant el segle XIX. Es troba situat en una parcel·la amb façana principal al carrer del Centre i que limita també amb el passeig de Tolrà i la plaça Major.

L’immoble, de grans dimensions, té una superfície construïda de 1.000 metres quadrats i es troba sobre una finca que ocupa uns 700 metres quadrats. Consta de planta baixa i dos pisos i disposa també d’una torre miranda a la coberta, de planta rectangular, visible des de molts punts de Castellar. Aquest element singular compta amb finestres a cada costat amb forma d’arc apuntat i amb vitralls de colors, a més d’una barana de balustres ceràmics. L’edifici té a més un pati posterior amb accés des del passeig de Tolrà i que també dona a la plaça Major.

Espai protegit

El Pla Especial del Catàleg estableix que cal protegir-ne la volumetria i l’aspecte exterior de l’edifici. Aquest document també determina que qualsevol reforma o actuació que s’hi porti a terme ha de ser respectuosa amb els valors essencials de la construcció original. També en destaca el jardí com a element de qualitat paisatgística de l’entorn i que, per tant, té un potencial elevat per al seu aprofitament social. A més, la finca està inclosa dins d’una àrea d’expectativa arqueològica.

Els orígens històrics

Pel que fa als seus orígens històrics, cal destacar que la masia també va ser coneguda anteriorment com a Can Boadella, nom dels seus antics propietaris. Menys coneguda és la denominació de Mas de Les Fàbregues, segons documentació escrita del segle XIII. Cap a la dècada de 1370 va canviar el nom pel de Boadella, just quan s’hi va establir definitivament un fill de la família propietària del mas Boadella de la parròquia de Sant Julià d’Altura.

Una de les referències més antigues dels Boadella data de l’any 1468, quan Joan Boadella va jurar en un document que el mas estava sota el domini directe i l’alou de Guerau de Clasquerí, senyor del Castell i del terme de Castellar.

Diverses de les fonts escrites entre els segles XIII i XVIII que es coneixen sobre Can Boadella i Can Torres (Mas Mir), la masia veïna, fan referència al subministrament d’aigua procedent del torrent de Canyelles. A més, la família Boadella ha estat present al llarg de la història del municipi i bon testimoni n’és l’alcaldia sustentada per diversos dels seus membres: Berenguer de Buadella (1437), Jaume Boadella (1779) i Miquel Boadella (1883).

Canvi de propietat

A principis del segle XX, la propietat d’aquesta masia va canviar de mans i va passar a ser propietat de la família Gorina. Durant aquesta època, el subministrament d’aigua procedent de Canyelles continua sent fonamental per a la masia, com reflecteix la construcció d’un sistema de distribució d’aquesta aigua per vendre-la i distribuir-la a una part de la població.

Aquest sistema, que podria haver començat a funcionar cap als anys 1915-1920, facilitava aigua a habitatges del carrer de Sant Pere d’Ullastre, que havien de pagar-se mensualment a casa del propietari Santiago Gorina. Actualment, dins el recinte de Cal Gorina es conserva un dipòsit i una torre, testimonis d’aquest sistema hidràulic.

Santiago Gorina, figura important a la vila

Santiago Gorina va ser alcalde del municipi entre 1925 i 1929, durant la dictadura de Primo de Rivera, i també durant els mesos d’abril i maig de 1939, pocs mesos després de la fi de la Guerra Civil i de l’inici de la dictadura del general Franco. Cal destacar també que, durant la Guerra Civil, Cal Gorina va ser confiscat i es va convertir en l’espai de l’agrupació local de la Federació Anarquista Ibèrica.

Des de llavors l’edifici ha tingut diversos usos privats (com a habitatge particular, despatx professional d’arquitectes, entre d’altres). L’any 2011 Cal Gorina es va llogar com a seu de l’agrupació política L’Altraveu. Fins al març del 2021, també va albergar l’entitat del mateix nom de l’edifici, Cal Gorina, nascuda el 2012.

En els darrers dos anys l’edifici ha estat tancat i ha patit una situació de degradació com a conseqüència d’una ocupació il·legal. Ara, l’adquisició per part del consistori -per un valor pròxim al milió d’euros– obre un nou escenari a l’espai, que promet recuperar força en el teixit social i cultural de la vila.