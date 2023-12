El CN Sabadell acollirà la Copa de la Reina 2024

La Finetwork Aquàtics serà la seu de la Copa de la Reina 2024 que se celebrarà del 3 al 5 de maig. Habitualment, la cita es disputava al febrer, però s’endarrerirà per l’Europeu i el Mundial que ocuparà els mesos de gener i febrer. L’Astralpool defensarà el títol com a amfitrió després d’imposar-se a la final al Mataró (8-6) a l’edició del 2023 a Terrassa. La competició també la disputaran Sant Andreu, Mataró, Terrassa, Mediterrani, Echeyde, Catalunya i Atlètic Barceloneta. La Copa no es disputa a Sabadell des del 2019, però el Club Natació l’ha organitzat en sis ocasions més.

La RFEN, a més, ha adjudicat al CN Sabadell quatre campionats més de diferents disciplines aquàtiques. Destacant el nou Open d’hivern de natació, l’entitat sabadellenca també acollirà tres campionats estatals. A la natació artística, el Campionat d’Espanya Aleví/Infantil d’Hivern de l’1 al 3 de març i el Campionat d’Espanya Aleví/Infantil 1ªD d’estiu del 12 al 14 de juliol. I en natació en línia, el Campionat d’Espanya Infantil d’Estiu del 18 al 21 de juliol, abans dels Jocs de París.