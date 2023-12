L’Aeroclub, el Col·legi d’Advocats i Sabway, reconeguts per Pimec Vallès Occidental

Més de dos-cents empresaris i persones autònomes del Vallès Occidental, així com representants polítics de la demarcació i econòmics de la comarca, han assistit, aquest dimecres al vespre, a la primera trobada de reconeixement a les empreses del territori, celebrada al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. “Hem de valorar les coses bones que hem fet durant aquest any, i en aquest sentit, és un plaer fer aquest reconeixement a les empreses que poden servir d’exemple per tot el teixit empresarial del territori”, ha assegurat, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol.

Entre els set distintius atorgats per la patronal catalana, tres d’ells han tingut accent sabadellenc: l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, en la categoria impuls a la formació professional; a Sabway, en reconeixement dels joves empresaris; i al Col·legi d’Advocats de Sabadell (ICASBD) en el guardó a l’associacionisme empresarial, juntament amb el Col·legi d’Advocats de Terrassa. I la terrassenca AEInnova, el guardó a empresa innovadora.

Mida, productivitat i extractora

Durant l’acte, encapçalat pel president de Pimec, Antoni Cañete, s’ha reivindicat el pes que té la comarca a Catalunya, essent el territori on es concentren el 10% de les micro, petites i mitjanes empreses, i el 12% dels llocs de feina de Catalunya. Davant d’aquest escenari, Cañete ha centrat la seva intervenció en tres conceptes claus: mida de les empreses, la productivitat, i comptar amb una administració tractora: “Hem d’aconseguir que les micros siguin petites, que les petites siguin mitjanes i que mitjanes siguin grans. Volem més empreses grans, però per aconseguir-ho s’ha de legislar per a les petites, i per això necessitem una administració tractora, i no extractora”, va demanar, aprofitant la presència del secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa.

En aquesta línia, el president de la patronal, ha alertat que en el context actual, i davant la pretensió del PSOE i Podem de reduir la jornada laboral, “estem a la cua d’Europa en termes de productivitat. Cal una reflexió en aquest sentit, si es vol continuar pagant els mateixos salaris, sense perdre competitivitat”.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha allargat la mà a continuar treballant amb la patronal per generar “llocs de treball i riquesa al territori”, recordant que “hem de créixer sent sostenibles, i que quan cadascú fa el que li toca, les coses sempre surten bé”.