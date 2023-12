Els palistes del Club Natació Sabadell brillen amb força al torneig de Bàscara

Vuit classificats per a l’Estatal i sis podis. Aquest va ser l’excel·lent balanç dels palistes del Club Natació Sabadell en el torneig classificatori de tennis taula disputat a Bàscara. Karen Yang, Fran Serrano, Joan Barberà Soler, Aniol Font, Luca Khidasheli, Jordi Dinarès, Cristina Hernández i Vanesa Peláez van ser els jugadors que aconseguirien plaça per al Torneig Estatal que se celebrarà el mes de febrer del 2024. A més, Agnès Llovet i Quim Barberà han quedat com a reserves. També van disputar el torneig, i mostrant un molt bon nivell de joc, els palistes locals Thiago Huguet, Alex Silvestre, Owen Yang i David Duran.

En la categoria benjamí femenina, Karen Yang va proclamar-se campiona. Yang, que encara és d’edat prebenjamina, va ser la millor a la cita celebrada a terres gironines. En benjamí masculí, molt bon nivell i sobretot actitud del prebenjamí Thiago Huguet.

Fran Serrano va assolir el subcampionat en la categoria aleví masculina. En infantil masculí, Joan Barberà Soler va pujar també al segon esglaó del podi en una categoria on cal destacar el sisè lloc d’Aniol Font, a més de la participació d’Alex Silvestre i Owen Yang, que van arribar fins al quadre final.

En la juvenil masculina, Luca Khidasheli va ser tercer. En la categoria de veterans femenina, subcampionat per a Cristina Hernández i tercer lloc per a Vanesa Peláez. A més, en aleví femení, Agnès Llovet va quedar com a reserva per a l’Estatal, el mateix que Quim Barberà en la categoria aleví.