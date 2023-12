La Cambra t’ho posa fàcil per obtenir l’ajut del Kit Digital

Ets un autònom o un empresari, i tens necessitats tecnològiques? La Cambra de Comerç de Sabadell t’ho posa fàcil per accedir a les ajudes del nou programa Kit Digital, dotat amb un pressupost de més de 3.000 milions d’euros finançats amb Fons Next Generation.

Dirigit a petites empreses, microempreses, autònoms, comunitats de béns, societats civils professionals, societats civils amb activitat mercantil i explotacions agràries de titularitat compartida, permeten accedir a un gran catàleg de solucions adaptades a les necessitats tecnològiques dels beneficiaris, des de disseny de pàgines web i comerç electrònic, a plans de màrqueting digital i ciberseguretat, entre d’altres. “Si vens a la Cambra, en menys d’una hora ja tens la sol·licitud demanada. Avui dia, ja hi ha més de 2.500 empreses de la demarcació que s’han vist beneficiades d’aquest ajut”, explica la directora de l’Àrea de Serveis Empresarials i Consultoria de la Cambra de Sabadell, Ester Raventós.

En funció de la grandària de la teva empresa, la quantia a percebre varia en funció del segment al qual pertanys: Si formes part del primer segment (empreses d’entre 10 a 49 treballadors) rebràs 12.000 euros; i si tens una empresa d’entre 3 i nou empleats, la subvenció serà de 6.000 euros; i si és una empresa amb un màxim de dos treballadors, 2.000 euros. “Els terminis d’atorgament de la subvenció són relativament curts, i s’aproven entre un i dos mesos, des de la sol·licitud. A partir d’aleshores, tens sis mesos per trobar un agent digitalitzador que haurà de fer la feina en un màxim de tres mesos. En menys d’un any pots tenir-ho enllestit”, detalla Raventós.

Tretze milions d’euros

Des de la posada en marxa (desembre 2022) d’aquest programa públic d’ajudes econòmiques finançades pels fons Next Generation per a les empreses, amb un màxim de 49 treballadors, les 2.500 empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell han percebut un total de tretze milions d’euros, essent les del segment 3 (fins a dos treballadors) les que han registrat un major nombre de sol·licituds, fins a 30 de novembre del mes passat (1.068), percebent una quantia superior als dos milions d’euros.

“És una subvenció molt transversal, on tothom es pot acollir, a excepció d’alguns casos molt concrets, que ben segur que tota empresa li pot servei. Hi ha fons econòmics i temps –31 de desembre del 2024– per acollir-s’hi”, recorda la directora de l’Àrea de Serveis Empresarials i Consultoria de la Cambra de Sabadell. Malgrat que ara com ara encara no s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE), ja hi ha la llum verda per a una quarta línia d’ajudes del Kit Digital per a empreses d’entre 50 i 249 treballadors, que podran arribar a percebre entre 25.000 i 29.000 euros.

Els més demanats

Un cop atorgada la sol·licitud, els projectes més demanats per les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell se centren en el disseny professional de la pàgina web, amb obertura des de qualsevol dispositiu (24,19%); instal·lació d’una solució ERP (Enterprise Resource Planning) per agilitzar i optimitzar les operacions i augmentar la productivitat (15,73%); creació i gestió de perfils en aquestes plataformes per incrementar la presència de la marca i interactuar amb els clients (13,93%) o l’assessorament especialitzat en la gestió i aprofitament de les dades empresarials –Business Intelligence– (7,51%), entre d’altres.