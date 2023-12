El catàleg ‘Objectiu Sabadell’ deixa testimoni del patrimoni fotogràfic de la ciutat

L’exposició Objectiu Sabadell. Història de la fotografia, 1860–1936 ja compta amb el catàleg que recull la seva essència. El Museu d’Art en va acollir la presentació aquest dijous, amb la presència del seu autor, comissari i responsable del projecte, David González Ruiz, acompanyat del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, i els historiadors Josep Lluís Martín Berbois i María de los Santos García Felguera.

En total, el catàleg està format per unes 200 pàgines que són la síntesi de l’exposició. Inclou unes 200 fotografies, algunes inèdites que, com tota l’exposició, permeten conèixer els inicis de la fotografia a Sabadell i qui eren els seus autors, ja siguin fotògrafs professionals o amateurs. El catàleg està editat per l’Editorial Efadós i s’ha posat a la venda a les llibreries de la ciutat, també en alguns quioscs i s’espera que aviat es pugui vendre als museus municipals.

Moltes fotografies que apareixen al catàleg i a l’exposició s’han recollit en els últims anys gràcies a donacions o cessions ciutadanes. David González va agrair especialment el gest de les famílies sabadellenques que han anat donant les imatges a l’Arxiu Històric per poder-les conservar adequadament i mostrar-les a la ciutadania. “Hem buscat posar a l’alçada que es mereixen la majoria de fotògrafs de la nostra ciutat”, va subratllar el sabadellenc. Noms com Joan Vilatobà, Francesc Pulit Tiana i Albert Rifà, i també Maria Codina o Anita Figueras.

Carles de la Rosa va assegurar que el catàleg és “una absoluta meravella” i es va mostrar orgullós perquè Sabadell disposi d’un producte d’aquestes característiques. “És un dels llibres més interessants que hem editat darrerament”, va subratllar. Tant l’exposició com el catàleg són fruit de la col·laboració entre l’Arxiu Històric, el Museu d’Història i el Museu d’Art de Sabadell.

Per la seva part, Josep Lluís Martín Berbois va remarcar que aquest catàleg–llibre “omple un buit que crec que tenim com a ciutat en aquest període”. I també va subratllar que l’exposició és temporal i el catàleg “és el que queda”, la qual cosa permetrà seguir estudiant la fotografia a la ciutat. María de los Santos García Felguera va posar en valor “l’estudi previ i l’anàlisi” que inclou el llibre, que parteix de la tesi doctoral de David González, i que tot i ser un treball excel·lent, això no treu que sigui “un llibre molt entretingut i divertit, atractiu per veure com era la ciutat”.

L’exposició es podrà veure fins al 25 de febrer al Museu d’Art, on hi ha nou dels deu mòduls que la conformen; i al Museu d’Història, on hi ha el desè espai, dedicat a la fotografia industrial.