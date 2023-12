Mostrar l’esport no només com una eina de salut, sinó també de cohesió i integració social. Treballar perquè ningú es quedi fora de l’esport, especialment els més joves. Fer visibles els i les referents, sobretot femenines, per tal de trencar els estereotips que frenen la pràctica esportiva.

Esportcat-Generalitat de Catalunya ha assumit aquests reptes en la legislatura de l’esport femení, on lidera polítiques que busquen promoure i potenciar l’esport femení, incentivant, alhora, els bons hàbits de la població infantil i jove. Una acció innovadora, fresca i dirigida al públic més jove, és la creació del còmic manga ‘Namea ga nai / No tinc nom’.

Aquest projecte amplia la sèrie d’iniciatives impulsades pel Govern, amb llenguatges i públics objectius diferents, per donar visibilitat a l’esport femení i generar-ne referents. Moments com l’acte ‘Entre totes, tot’, a Tarragona, amb 4.000 persones empoderant aquest àmbit; el congrés ‘La igualtat en joc’, celebrat amb èxit a l’Inefc; l’espai lúdic esportiu Totesport, on 10.000 nens i nenes van gaudir amb les seves ídols, o l’exposició ‘Jugo com una nena’, al Palau Robert, que l’estiu passat van veure més de 51.000 persones per reivindicar l’esport femení i obrir noves mirades.

Amb les històries de l’Alicia, l’Abril i l’Emily, de 16 i 17 anys, es vol transmetre als i les adolescents dels beneficis de la pràctica esportiva en igualtat i sense estereotips. Totes tres comparteixen la mateixa passió: l’esport. En el seu últim any a l’institut, cadascuna s’enfronta a desafiaments únics, tant dins com fora dels camps de joc. Amb determinació, treball dur i el suport dels seus amics, aquestes joves esportistes lluiten per assolir els seus objectius i fer realitat els seus somnis.

“Abans de començar aquesta legislatura semblava que l’esport femení no existia, per això el nom del còmic representa una mica aquest fet. Aleshores, vam pensar i buscar altres maneres de comunicar i arribar a les persones. Amb un còmic manga volem fer entendre a les adolescents que no tenen perquè deixar la pràctica esportiva”, comentava la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula i Paretas, durant la presentació de la publicació al saló Manga Barcelona, acompanyada de la representant territorial de l’Esport a Girona, Anna Julià Camps.

Caula explica que “la nostra idea és motivar i estimular, que sigui un projecte pedagògic. Volem que els futurs guions d’aquest còmic siguin construïts per tots, que hi hagi una participació de tothom, aportant idees per trencar estereotips. El còmic manga ha fet molta feina per incentivar la pràctica esportiva i, per això, volem obrir un imaginari que ens apropi a tots en la igualtat d’oportunitats, deixant de veure determinats esports com només de noies o només de nois”.

Per la seva banda, el guionista del còmic, Pau Fernández, que rep el nom artístic de ‘Zule’, juntament amb la dissenyadora gràfica Joanna Guini, han elaborat aquest còmic manga per explicar un relat inspirador que demostra que, amb perseverança i esforç, res no és impossible. “Vaig estar un temps investigant sobre com podia anomenar la meva història i vaig arribar a la conclusió que la millor manera era representar un sentiment que hi ha a la societat envers les dones al món de l’esport. I és que no tenen suficient representació i no tenen nom, no se les coneix com a tal. A més a més, per no quedar-me només aquí, no vull que acabi sent un ‘no tinc nom’ com a individu, sinó com a col·lectiu, intentant aconseguir un futur millor”, ha assegurat ‘Zule’.

L’origen del còmic d’esport femení

En una visita a la fira del còmic a Sarrià de Ter, es va detectar el gran seguiment que tenen aquest tipus de publicacions entre la població adolescent i, per aquest motiu, des d’Esportcat es va proposar la creació del còmic per arribar al públic jove d’una manera lúdica i fomentar la sensibilització de la pràctica esportiva, sobretot en la vessant femenina i en diferents entorns.

Els llibres manga representen una eina educativa que pot suposar un efecte molt positiu entre els adolescents, ja que ajuda a orientar i donar solucions als problemes de relació i conductes, a socialitzar en grups amb idees i pensaments molt diferents, i a motivar a les adolescents que abandonen la pràctica esportiva.

Segons Caula, “amb el còmic volem transformar el món, aconseguint que els nois sàpiguen observar l’experiència de l’esport a partir de com el veuen o el pateixen les noies. Quan som capaços de posar-nos a la pell dels altres podem entendre les situacions que viuen. Això es el que volíem transmetre amb les protagonistes, tenint una mirada més amplia i global. Reivindiquem el paper de l’esport perquè t’omple la motxilla de valors vitals. No només fem esport per competir, sinó que es tracta d’un espai per socialitzar, per créixer, per ajudar als altres”.