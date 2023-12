Preocupació a Sant Cugat: un xat amb pornografia arriba a 400 menors

Els Mossos investiguen un cas de difusió de pornografia entre menors. Els fets han passat a Sant Cugat, on 400 alumnes d’ESO i primària de tres instituts del municipi han estat inclosos en un xat de WhatsApp sense el seu permís. Dins d’aquest grup s’hi distribueixen continguts com pornografia infantil i vídeos “molt durs” de caràcter sexual, alguns fets amb intel·ligència artificial.

El cas va arribar als agents després de les denúncies dels centres i de la denúncia dels pares d’un alumne de 12 anys a qui algú va incloure en el xat. El nom del grup és ‘Un grupo muy random’ i els agents ja han demanat que les famílies ho comprovin per presentar les denúncies corresponents a comissaria. Els Mossos també recomanen sortir del xat, però no esborrar els missatges perquè aquests puguin utilitzar-se com a proves.