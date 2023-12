La nova temporada d’Els Pastorets ha tornat a Sabadell. I és que aquest dissabte La Faràndula ha acollit l’estrena del muntatge més emblemàtic i representat de la Joventut de la Faràndula. En aquesta ocasió l’equip de l’obra el conformen Pol Moix com a director artístic, Pol Berch com a ajudant de direcció general; Gorka Plans com a ajudant de direcció dels vailets Lluquet i Rovelló; Alba Peig i Laia Closas com a ajudants de direcció dels dimonis; i Alba Garcia i Toni Marquès, com a ajudants de direcció de pastors. Del seu esforç creatiu en surt un espectacle que combina tradició i innovació, i que amb la participació de més de 150 intèrprets ja ho té tot a punt per fer gaudir un Nadal més la ciutat.

L’espectacle és una de les grans cites del teatre sabadellenc, fet que s’ha pogut comprovar durant l’estrena. Durant les dues obres d’aquest primer cap de setmana La Faràndula s’ha omplert de gom a gom per veure la història d’en Lluquet i en Rovelló. Les seves aventures, però, encara es representaran en 6 ocasions més. Concretament, els dies 23, 26 i 30 de desembre de 2023 i 1, 7 i 13 de gener de 2024, sempre a les 18 h.

Fotos Aina Torres