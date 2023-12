Festa sardanista al Principal: Gerard Pastor rep el Premi Nacional Agustí Borgunyó

Obres de Corderas, Borgunyó, Martí i Teixidor, Corominas, Serra, Toldrà, Gil Membrado, Saderra, Sabaté, Alcalà, Artiaga, Timón.

Cobla Sabadell, Cobla Jovenívola de Sabadell. Jordí Figaró, direcció musical.

Teatre Principal de Sabadell. 17-12-23.

Diumenge passat l’agrupació Sabadell Sardanista va oferir el seu tradicional concert de Sant Esteve, que curiosament ja fa dècades ofereix abans de Nadal. Quelcom que permet conciliar l’agenda entre els afeccionats. Enguany se celebrava la cinquanta-sisena edició amb un programa potent, variat, sensible en rememorar fets i episodis o generacions de la intensa història de la cobla i la sardana. Ho feia aplegant obres clàssiques i contemporànies, però no massa programades i conjugant eclecticisme formal i diversitat estilística en el tractament de la sardana.

D’una banda les tradicionals com Cavalleresca de Joaquim Serra, Atzavares i balandres de Toldrà i el lirisme de Recordant l’Albert d’Agustí Borgunyó. I, també, la Bella gesta del comte Guifré de Martí i Teixidor, caracteritzada per les ressonàncies èpiques amb fanfares i jocs rítmics de galop (dues breus i una llarga) contrastada per un melodisme pastoral i emotiu.

De l’altra, algunes compostes recentment com la festiva Calonge i Sant Antoni de Marc Timon, estrenada l’estiu de 2022; o Joc d’àngel del joveníssim Cesc Corominas, basada en la novel·la homònima del difunt Carlos Ruiz Zafón. Composta per aquest jove prometedor de 19 anys, va ser estrenada el juny de 2023 i resulta suggestiva pel tractament harmònic i de colors amb detalls com la preeminència del tible als llargs i la concertació de motius breus d’acompanyament amb una contra melodia als fiscorns.

Com de costum, van ser interpretades alternativament per la Cobla Sabadell i la Cobla Jovenívola de Sabadell a la primera part i conjuntament a la segona; en aquesta ocasió sota la direcció de Jordi Figaró. Ambdues formacions van assolir un estàndard sonor molt, ben treballades en el conjunt i en les individualitats, amb una concertació eficient i seducció en els diàlegs entre tibles i tenores o la grandiositat d’alguns ‘tutti’ i la tendència a dinàmiques fortíssimes que van entusiasmar al públic que espontàniament va llançar algun “bona!”.

Conduït per i presentat amb habilitat i documentació per Jordi Saura, el concert va ser una nova demostració que la sardana i la cobla, malgrat uns circuits reduïts i a vegades inadvertits respectes altres gèneres musicals cultes, es manté viva i gaudeix de bona salut gràcies, en part, al seu grup d’incondicionals. I entre aquests cal esmentar el compositor, director, arranjador i músic polifacètic Gerard Pastor que des de la seva ampla i polifacètica trajectòria com a director, arranjador i compositor ha contribuït a enfortir la militància sardanística els darrers temps. A ell li va ser concedit el Premi Nacional Agustí Borgunyó que atorgava la desapareguda entitat Sabadell, més música en presència de l’ex-presidenta de l’entitat, Assumpta Vilanova; del president de l’Agrupació Sabadell Sardanista, Francesc Manau, i del regidor de cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa.

Pastor va correspondre amb un eloqüent discurs on va fer balanç del seu pas per l’entitat sabadellenca i va ponderar els valors d’inclusió de la sardana com a fet social. Uns valors que són representats per aquest premi que seguirà viu sota la tutela de Sabadell Sardanista.