ERC confirma un canvi de rumb a Sabadell: “Som l’oposició propositiva”

ERC confirma el seu viratge a Sabadell. Els republicans reivindiquen la seva nova estratègia política a la ciutat. Abandonen la confrontació directa amb el PSC i obren la porta a arribar a pactes puntuals amb el Govern municipal. “La nostra actitud serà d’oposició i de proposició, i estem oberts a arribar a acords per millorar la qualitat de vida de la gent”, ha assegurat el líder d’ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, en la trobada amb la premsa dels republicans per Nadal.

El número 1 d’ERC, acompanyat dels regidors Sílvia Renom i Santi Valls, que el paper de la formació independentista ha de ser “ajudar a les persones de la ciutat” i per això és necessari tenir una “actitud oberta” sempre “pensant en els veïns”. Una formes i un to que s’allunyen del mandat anterior, en què republicans i socialistes protagonitzaven atacs creuats de manera recurrent, allunyant qualsevol possibilitat d’entesa.

Fernàndez ha reivindicat els fruïts del canvi d’estratègia que s’ha instaurat després de les eleccions municipals, en què ERC va passar de set a tres regidors. En aquest sentit, celebra que hagin influït en decisions “en clau de ciutat” amb cinc mocions aprovades pel ple municipal, on el Govern del PSC i de Junts tenen una àmplia majoria absoluta.

A tall d’exemple, ha fet menció al paquet de mesures sobre la seguretat dels fanals després de l’accident de l’agost passat en què una dona va quedar ferida greu per l’impacte d’un fanal a la ronda Zamenhof. O també la moció que demanava accions concretes per afavorir el català en l’administració municipal. De la mateixa manera, ha recordat que ERC ha presentat al·legacions en grans projectes com la transformació de l’entorn del riu Ripoll i en les ordenances fiscals per al 2024.

Precisament sobre aquesta qüestió, el líder d’ERC s’ha mostrat preocupat per la pujada general de taxes i impostos del 15% l’any que ve, i ha fet una menció explícita a la doble taxa de residus que es pagarà tant a l’Ajuntament de Sabadell com al Consell Comarcal del Vallès. “Ens preocupa la factura que hauran de pagar les famílies”, ha assenyalat Fernàndez, que espera que el Govern municipal accepti alguna de les modificacions proposades per la formació independentista.