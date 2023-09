Sabadell estudia noves mesures per incrementar la seguretat dels fanals del carrer

L’Ajuntament de Sabadell està estudiant “mesures complementàries” per incrementar la seguretat dels fanals fixats a terra que hi ha a tota la ciutat, uns 17.000. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ho ha anunciat durant el ple municipal de setembre, en el qual s’ha aprovat una moció d’ERC que insta el Govern a revisar l’estat dels fanals. El debat s’ha traslladat al plenari després que el passat 27 d’agost, en ple temporal de pluja i vent, una dona va quedar ferida greu en caure-li un fanal a sobre a la ronda de Zamenhof.

La moció s’ha aprovat amb els vots a favor d’ERC i el PP -que s’hi ha sumat com a proposant-, PSC, Junts i En Comú Podem. Tant la Crida com Vox s’han abstingut. El document reclama que s’apliqui un pla de xoc d’urgència i específic (temporalitzat, quantificat i prioritzat per zones i barris) per assegurar que tots els fanals estan en bon estat i procurar, així, minimitzar el risc d’accidents. El portaveu d’Esquerra, Gabriel Fernàndez, ha assegurat que “un dels principals esforços que entenem que ha de fer l’administració local és la de fer les inversions necessàries, de forma permanent i persistent, per garantir el manteniment, la millora o substitució del mobiliari urbà”. I reclama que accions mentre no es completa el pla de xoc. “En el mentrestant s’ha d’actuar. Molts fanals presenten aquests forats”, ha dit, en referència als robatoris de les tapes metàl·liques -a part del cablejat-, que assegura que “passa a tots els barris”.

Molina ha detallat que la UTE encarregada de la conservació de l’enllumenat públic (l’empresa Aluvisa) fa una revisió anual de tots els elements elèctrics de cada punt de llum. Tanmateix, ha dit, cada dos mesos s’inspeccionen les parts mecàniques de les instal·lacions per comprovar-ne l’estat de conservació.

Tots els grups polítics coincideixen en què l’origen del problema és el deteriorament de les bases dels fanals, exposats a les condicions climàtiques i al deteriorament pel pas del temps, sí, però també comparteixen que estan deteriorats especialment pels orins dels gossos. En aquest sentit, el Govern ha posat el focus en la nova campanya de sensibilització que s’ha engegat recentment i a través de la qual s’informarà i donarà bidons d’aigua als propietaris de gossos. A partir de novembre s’incrementaran les sancions.