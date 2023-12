Per què ningú (fins ara) no ens ha explicat l’origen del tió?

Tenim el tió tan integrat en les festes nadalenques que no ens acostumem a preguntar per la seva història. El Pare Noel, els Reis Mags i, fins i tot, el Grinch tenen desenes de versions que relaten els seus orígens. Però el tió, no. La productora Forest Film & Media i l’estudi Creueta+119 hi han posat remei amb el curtmetratge L’espurneig, que es va estrenar dimarts al vespre al Cinema Imperial. Està produït per Guillem Barceló, sota la direcció de Lluís Domingo i Roger Bach, que amb només 22 anys n’és també guionista.

“La resta de figures nadalenques tenen ficcions audiovisuals, però en el cas del tió no hi ha res més enllà de cançons i imatges. Per això vam pensar en una ficció treballada que en parlés”, comenta Barceló.

La història s’ubica en la nevada descomunal que l’any 1890 va registrar temperatures de -22 graus als Pirineus, va glaçar el Delta de l’Ebre i, fins i tot, va deixar alguns morts. L’Enric, un nen de 7 anys, salva un de la llenya per cremar un dels troncs i el converteix en una mascota. “La història es va mostrant subtilment, a pinzellades”, diu Bach.

El curtmetratge, que té una durada de 18 minuts, avança fins a retratar la duresa de la postguerra, d’una manera costumista. “És una història profunda i universal, d’empatia i superació”, resumeix Domingo, codirector.

Més enllà de l’efecte que produeix el foc a la llenya, el nom del curtmetratge evoca “la il·lusió que sentim durant aquesta època i la màgia de convertir un tros de fusta en un símbol”, comenta Domingo. En definitiva, és “l’espurna que ens fa brillar els ulls”.

La intenció és que L’espurneig descobreixi internacionalment el tió a través de festivals de curtmetratges i que es pugui veure a alguna plataforma. “Encara que no hagis sentit mai a parlar del tió, pots entendre la història perfectament sense context”, afegeix Roger Bach.

Rodat a Castellar del Vallès

L’espurneig ha estat gravat en una masia del segle XII als afores de Castellar del Vallès. El curtmetratge recrea tres èpoques diferents, per tant, tenia un gran repte en ambientació. Tal com bromeja Bach, recrear una gran nevada en plena sequera no és fàcil.

Els actors del film són Marc Brossa, Oriol Riera, Josep Salomó, Albert Estengre, Cristina Barbero, Ivet Brossa, Irene Ferrer, Pau Fenoy, Valentina Pérez i Lia Fenoy.

En aquesta producció, Creueta +119 ha tornat a apostar per professionals joves i de Sabadell. “Ens agrada donar oportunitats a nous talents en una indústria tancada i dura com aquesta.A més, aquesta és la manera com hem crescut nosaltres”, comenta Fité.

Una prova d’aquest empeny de l’estudi i la productora és que van donar l’oportunitat de crear Vitals i Shootball a Fèlix Colomer, que acaba d’estrenar Les vides de Fèlix a HBO.