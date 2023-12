FOTOS | Els jardins de Can Llong i Castellarnau que es converteixen en un poblet de Nadal

Un pare Noel a mida real, cascavells com a fil musical, un fanal amb neu artificial on viu un ninot de neu, un pessebre que ocupa dues habitacions i un espectacle en viu i directe amb el Grinch com a protagonista principal. Dues famílies de Sabadell s’han fet reines i senyores del Nadal i han recreat un petit poble al seu jardí. Passejar-hi és com viatjar a un dels mercats nadalencs europeus.

A casa dels Conejo Muñoz, a Can Llong, i a casa dels García Pineda, a Castellarnau, cada racó està adornat amb una minuciosa precisió. I és que aquestes famílies han obert les portes de casa seva als veïns per gaudir plegats d’una passió que els uneix. Nadal i Halloween.

A una llar de l’avinguda d’Estrasburg, els Conejo Muñoz han decorat el jardí amb un gran photocall on centenars de persones s’han fet fotos, amb el Grinch com a convidat especial. “El dia anterior vaig veure la pel·lícula per ficar-me en el personatge”, explica Jordi Conejo. Obren el jardí, per torns i amb cita prèvia, a veïns i coneguts. “Molta gent al barri ara ens coneix, ens atura pel carrer per a demanar-nos entrar…”, exposa la Merche Muñoz. Tenen més d’una desena de figures enormes i part de l’atrezzo està fet a mà.

Fa sis anys que van comprar figuretes i s’han anat acumulant any rere any. “En 10 anys no ho podrem ficar tot”, expliquen, entre bromes. Tampoc falten les llums, un petit pessebre refugiat entre les figures gegants inflables i floquets de neu artesanals.

Uns metres més amunt, a Castellarnau, els García Pineda han tornat a engalanar el seu jardí amb llums i figures. Amants de la tradició nadalenca, van ser una de les primeres famílies a exportar la decoració típica de les cases del nord d’Amèrica a Sabadell. Per Halloween i per Nadal.

Triguen dies i dies a muntar un petit poble al seu jardí, que és visible per a tots els veïns. Hi ha qui s’apropa expressament per a gaudir del petit museu. Rens, ossets amb bufanda per fer passar el fred, bolets, l’Olaf i bastons de caramel. També el naixement del nen Jesús dona la benvinguda a la casa. Però la màgia també s’amaga a l’interior de la llar, amb un pessebre que ocupa dues habitacions i un d’aquells arbres imponents decorats amb la màxima delicadesa.